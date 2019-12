Live Nation s'installe rapidement avec le gouvernement américain sur les pratiques de billetterie

Live Nation a annoncé avoir conclu un accord avec le ministère américain de la Justice en réponse à de prétendues violations de son décret de consentement. Le nouvel accord prolongera la validité du décret jusqu'en 2025.

Le décret de consentement a été lancé en 2010 après l'acquisition de Ticketmaster par Live Nation. Non seulement l'entreprise a accepté de prolonger le décret, mais elle a également accepté d'ajouter des clarifications au décret que le gouvernement espère empêcher l'entreprise de menacer ou de riposter contre les lieux qui choisissent de ne pas utiliser Ticketmaster.

Dans le cadre de l'accord, les représentants commerciaux de Ticketmaster ne peuvent plus discuter des offres de bundle de contenu avec les sites. Ils ne peuvent pas non plus indiquer que les sites Ticketmaster bénéficieront d'une préférence pour les spectacles. Alors que Live Nation sera toujours autorisé à donner la préférence aux sites qui travaillent avec Ticketmaster, ils ne peuvent plus punir les sites qui choisissent de ne pas renouveler leurs contrats avec Ticketmaster.

Selon Billboard, le règlement entre l'entreprise et le gouvernement ne comprend pas d'amende.

Parallèlement à l'annonce, Live Nation a publié la déclaration suivante:

«Nous avons conclu un accord de principe avec le ministère de la Justice pour prolonger et clarifier le décret de consentement. Nous pensons que c'est le meilleur résultat pour notre entreprise, nos clients et nos actionnaires alors que nous nous concentrons sur les initiatives 2020. »

Makan Delrahim, qui est procureur général adjoint de la division antitrust du ministère de la Justice, a également publié une déclaration. Il a dit:

«Lorsque Live Nation et Ticketmaster ont fusionné en 2010, le ministère de la Justice et le tribunal fédéral ont imposé des conditions à la société afin de préserver et de promouvoir la concurrence en matière de billetterie. Les parties à la fusion seront tenues de tenir leurs promesses et le Ministère ne tolérera pas les transgressions qui nuisent au consommateur américain. »

La réaction du marché aux nouvelles a été à la fois rapide et positive.

Le cours des actions de la société a augmenté de plus de 9%, à près de 70 dollars par action après avoir chuté la semaine dernière à environ 64 dollars. Ce qui n'est pas clair pour le moment, c'est comment les critiques de Live Nation et de ses pratiques réagiront à l'accord, en particulier ceux du gouvernement américain.