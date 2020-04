Live Nation soutient les fans et les membres d’équipage dans la crise de COVID-19

Avec la crise du coronavirus (COVID-19) empêchant pratiquement tous les événements en direct de la foule de se dérouler comme prévu, le géant de la promotion de concerts Live Nation a dévoilé une initiative de diffusion en direct «à la maison». De plus, la société a créé un fonds «Crew Nation» – et a promis 10 millions de dollars – pour aider financièrement les employés en coulisses.

Live at Home compile des «flux en direct quotidiens» d’artistes de premier plan, y compris les horaires des événements, les plateformes (Instagram, Facebook, Twitch, etc.) et le contenu général. En ce qui concerne ce dernier, tout, des performances aux sessions de questions-réponses – essentiellement tous les médias en direct impliquant des musiciens éminents – est présenté. De plus, les visiteurs de Live at Home peuvent accéder aux fonctions numériques annoncées d’un simple clic.

Selon le programme actuel de Live at Home, The Killers devrait répondre aux questions des fans cet après-midi, Death Cab pour Cutie’s Ben Gibbard animera un autre livestream caritatif demain soir, et la légende du pays Dolly Parton lira des histoires au coucher aux enfants tous les soirs, dans le cadre de son nouvelle série Goodnight with Dolly. Bien sûr, ces événements remarquables représentent une petite partie du total des diffusions en direct présentées sur Live at Home.

La liste des diffusions en direct de Live at Home sera mise à jour chaque semaine, probablement jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus disparaisse.

Le fonds de bienfaisance Crew Nation, pour sa part, soutiendra «les équipes de tournées et de lieux qui dépendent des spectacles pour gagner leur vie». Live Nation a versé 5 millions de dollars au fonds et s’est engagé à égaler les 5 millions de dollars suivants soumis par le public. Les contributions peuvent être effectuées via PayPal, et 100% des bénéfices nets de la boutique Crew Nation, qui propose des produits de marque Live Nation, seront transmis au fonds.

En créant un organisme de bienfaisance pour ceux qui souffrent de la crise des coronavirus, Live Nation a rejoint des sociétés telles que la Recording Academy et MusiCares, Spotify et plusieurs autres marques et organisations.

De manière attendue, le nouveau coronavirus a eu un impact significatif sur la rentabilité et les opérations immédiates de Live Nation. Il y a environ deux semaines, la société s’est associée à AEG Presents, un promoteur de concerts en compétition, et d’autres pour former une coalition coronavirus-réponse.

AEG Presents a retardé Coachella et Stagecoach jusqu’en octobre, et Live Nation a reporté indéfiniment tous les concerts.