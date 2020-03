Live Nation Stock Tanking au milieu des concerts et festivals annulés

Bien que le PDG de Live Nation, Michael Rapino, ait minimisé l’impact probable du coronavirus (COVID-19) sur les opérations commerciales la semaine dernière, la valeur des actions de la société de promotion de concerts a chuté aujourd’hui alors que les annulations d’événements et les demandes de remboursement continuaient de s’accumuler.

Live Nation, négocié sous le symbole LYV, a clôturé à 52,99 $ par action vendredi. À la fin de la fenêtre de négociation d’aujourd’hui, la part par prix de l’entreprise avait chuté à 47,26 $, pour une perte totale d’environ 11%. Il y a un mois, les actions de LYV s’échangeaient à 72,89 $ (et en hausse), la baisse sur 30 jours s’élevant à plus de 35% à la cloche de clôture lundi.

Live Nation a récemment annoncé une solide croissance de ses bénéfices 2019, et le titre est donc resté solide pendant la majeure partie de février.

Mais à mesure que de nouveaux cas de coronavirus ont été révélés et que la peur du public s’est intensifiée, les responsables gouvernementaux et les organisateurs d’événements ont été contraints d’annuler une série de concerts et de festivals de musique très attendus.

Depuis le début du mois de mars seulement, les dates des tournées SXSW, Collision Conference, Tomorrowland Winter, Ultra Miami, Ultra Abu Dhabi et Slipknot en Asie, pour n’en nommer que quelques-unes, ont reçu la hache.

Il est prévu que plus de concerts et de festivals seront reportés indéfiniment dans les semaines à venir; beaucoup pensent que les craintes de COVID-19 inciteront les agents de santé à éliminer Coachella.

Par conséquent, la baisse du cours des actions de Live Nation a commencé le 20 février et s’est accélérée en mars. Le plus haut d’environ 76 $ par action de février est supérieur de plus de 33% à la valeur par cours actuelle.

Plus tôt dans la journée, un prêtre de Washington D.C.a été testé positif au COVID-19 et a été placé en auto-quarantaine volontaire. La présence internationale de l’infection semble s’accroître, en particulier en Italie, la nation européenne la plus touchée à ce jour.

En réponse à l’épidémie de COVID-19 en Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a signé une mesure d’urgence qui interdit aux résidents d’entrer ou de quitter plusieurs régions, y compris les villes de Venise et Milan, pour des raisons non médicales / liées au travail. Les restrictions de voyage resteront en vigueur jusqu’au 3 avril.

L’Italie a signalé à ce jour près de 7 500 cas de COVID-19.