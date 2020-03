Live Nation suspend toutes ses tournées au milieu d’une épidémie de coronavirus

Au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), Live Nation Entertainment prévoit de couper court à toutes ses tournées jusqu’à la fin du mois de mars, selon Billboard SPIN et le New York Times. Certains événements prévus pour ce soir et demain (12 et 13 mars) auraient toujours lieu. Selon Billboard, Live Nation demande également à ses employés de travailler de chez eux jusqu’à la fin mars. La société aurait réévalué en avril, dans l’espoir de reprendre ses tournées en mai ou juin.

Les artistes qui ont des tournées Live Nation actuelles ou à venir comprennent: Billie Eilish, Cher, Kiss, Post Malone, TOOL, Morrissey, Thundercat et Third Eye Blind. Billboard a récemment rapporté que les stocks de Live Nation avaient été affectés par l’épidémie de coronavirus.

Trouvez la liste des concerts, festivals et autres événements de Pitchfork qui ont été annulés ou reportés en raison de COVID-19 et lisez «Que se passe-t-il lorsqu’un festival de musique est annulé en raison d’un coronavirus?» sur le terrain.

