Live Nation suspendra toutes les tournées en raison du coronavirus

Selon Billboard, le plus grand promoteur de concerts et exploitant de salles aux États-Unis Live Nation charge ses spectacles itinérants de se préparer à rentrer chez eux à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Tout Live Nation les tournées sont affectées, tant au niveau national qu’international, jusqu’à la fin du mois.

Live Nation aurait réévalué la situation début avril dans le but de reprendre la tournée en mai ou juin.

Les visites concernées comprennent celles de BAISER, OUTIL et LYNYRD SKYNYRD.

Depuis vendredi, stock pour Live Nation a chuté d’environ 30%, passant de 52,99 $ par action à 37,11 $. Il s’agit d’une baisse de près de 50% par rapport au mois dernier, lorsque les actions s’échangeaient à 72,89 $.

Il y a moins de deux semaines, Live Nation PDG Michael Rapino minimisait les préoccupations liées aux coronavirus, en disant: “La plupart de nos activités ne commencent pas avant la mi-juin. Donc, dans les prochains mois, nous aurons des annulations, je suppose, ici et là dans certaines arènes et clubs, mais le cœur de notre entreprise se produit cet été. “

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds) et à travers des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

L’agence recommande aux gens d’éviter les «contacts étroits» avec quiconque présente des symptômes pseudo-grippaux.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a débuté en Chine fin décembre, une pandémie mercredi 11 mars. Plus de 115 000 cas ont été signalés dans le monde, dont plus de 1 000 aux États-Unis.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).