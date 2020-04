Live Through This: Hole’s Cathartic, Confrontational Classic

Depuis que Hole s’est déchaîné leur opus alt.rock, Live Through This, le 12 avril 1994, le public et la presse consommateurs de musique ont joué à un jeu hypothétique de “Et si?” Et si ça ne faisait pas ses débuts seulement sept jours après la mort bouleversante de Kurt Cobain? Et si la chanteuse Courtney Love n’était pas la cible de la presse et des conspirateurs Cobain? Et si la bassiste de Hole Kristen Pfaff n’était pas morte seulement deux mois après la sortie de l’album? Malgré toutes les chances, Live Through This est toujours l’un des albums alt.rock les plus emblématiques des années 90.

Incroyablement mélodique mais avec une séquence punk, Live Through This a prouvé que Hole et sa chanteuse antagoniste, Courtney Love, pouvaient livrer plus que du fourrage à sensation. Il reste un document vivant d’une scène, un moment culturel et une histoire de survie à tout prix.

Le premier disque de Hole, Pretty On The Inside de 1991, leur avait valu un crédit considérable dans la rue. C’est un assaut boueux sur les sens avec un son atonal sans onde qui reflète l’influence du producteur de l’album, la vive jeunesseDe Kim Gordon. Cependant, au cours des trois années qui ont suivi sa sortie, le profil du groupe a été considérablement amélioré. Love et Cobain se sont mariés, ont eu un enfant et sont devenus le couple d’affiches de grunge; le succès controversé du profil de Vanity Fair (dans lequel Love a été photographiée découvrant son ventre de femme enceinte, et le magazine a demandé “si la paire était le grunge John et Yoko? Ou le prochain Sid et Nancy?”); et il y avait une guerre d’enchères pour le prochain record de Hole. Le groupe a fini par signer NirvanaLe label de Geffen, et a changé de line-up pour commencer à enregistrer leurs débuts majeurs.

L’amour était sans ambiguïté ambitieux et n’était pas préoccupé par des préoccupations aussi triviales des années 90 que la «vente». Avec Live Through This, elle entreprit de réaliser un disque commercial qui prouva également que Hole était un groupe légitime avec lequel il fallait compter. Après le batteur d’origine de Hole, Caroline Rue, à gauche, Love et le co-fondateur Eric Erlandson ont recruté Patty Schemel à la suggestion de Cobain, ainsi que leur as dans le trou, la bassiste Kristen Pfaff, qui a apporté une nouvelle énergie et du poli au groupe.

Produit par Sean Slade et Paul Q Kolderie (qui avait produit Pablo Honey de Radiohead), Live Through This a capturé l’énergie brute brute du groupe tout en restant un album impeccablement structuré avec des codas, des chœurs et de nombreux crochets, fusionnant autour de la férocité émotionnelle de Love. Les influences étaient clairement là (Pixies, Joy Division) mais le groupe a progressé au-delà du rechapage post-punk des années 80 pour créer 38 minutes de perfection punk anthémique.

De son numéro d’ouverture blister, «Violet», il était clair que Love ne tirait aucun coup de poing. Alors que certains se souviennent facilement de leur refrain préféré d’un album, Live Through This est connu pour ses chants hurlants et ses percussions féroces de Patty Schemel, vous invitant à verser de l’huile sur le feu qu’est Courtney Love. Vous ne chantez pas, vous criez.

Initialement écrit en 1991, ‘Violet’ est devenu une marque de fabrique en direct pendant les années de tournée du groupe avant de devenir l’ouvreur de l’album. Comme Love elle-même, elle est pleine de contradictions, mettant en évidence la nature sexuellement exploitable des relations tout en l’invitant simultanément: «Eh bien, elles obtiennent ce qu’elles veulent, et elles ne le veulent plus jamais / Allez, prenez tout, prenez tout, je veux vous. ” ‘Violet’ donne le ton à l’ensemble de l’album, facilitant le passage de vers intimes et calmes au refrain qui fait rage, tout comme Love passe facilement de la victime à l’agresseur pour créer une tension dramatique qui ne se brise jamais.

Sur ‘Miss World’ – et, par la suite, sur tous les autres morceaux – Love s’adresse directement à l’auditeur, pas nécessairement en tant qu’auteur de tous ces problèmes mais en tant que participants complices aux maux patriarcaux de la société. La chanson commence doucement mélodique jusqu’à ce que le chœur éclate, se répétant jusqu’à ce qu’il devienne une sorte d’invocation. Même la couverture de Live Through This parle des thèmes de l’album (désir, dégradation, célébrité et survie), mettant en vedette une reine de beauté Miss World échevelée qui pourrait remplacer elle-même Love, réalisant qu’une couronne n’apporte pas toujours la gloire.

Chaque partie de la présentation de Love était une extension de sa musique, de son visage maculé intentionnellement à ses robes babydoll en lambeaux. Les paroles et les images de ‘Doll Parts’, ainsi que la vidéo qui l’accompagne, montrent Love reconnaissant à la fois comment la société considère les femmes comme des objets tout en s’efforçant de l’être. “Violet” et “Doll Parts” étaient des premières démos qui montraient la maturation de Love en tant qu’auteur-compositeur et aidaient à casser l’album, ainsi que les arrangements serrés d’Erlandson.

L’album tire son titre d’une parole de ‘Asking For It’, qui fait également référence à la réplique souvent utilisée en cas d’agression sexuelle. Bien qu’elle ne soit jamais explicitement mentionnée, la chanson serait inspirée d’un incident où Love a été agressé par une foule après avoir plongé sur scène lors de leur tournée de 1991 avec Mudhoney. Ce sont des chansons comme celles-ci qui font que les paroles de Love semblent plus autobiographiques que ce qui était peut-être initialement prévu. La même chose pourrait être dite pour «Je pense que je mourrais», qui fait référence à l’enlèvement de son enfant. Ce qui rend d’autant plus intéressant que certaines des critiques les plus pointues de l’album proviennent de la couverture enflammée de Hole de “Credit In The Straight World” de Young Marble Giants, qui appelle leurs critiques et snobs rock indie. Il commence par une sorte de chant grégorien avant de se lancer dans un assaut contrebasse et guitare avec la permission d’Erlandson et Pfaff.

Bien que souvent comparée au mouvement anti-émeute adjacent, Love indique clairement qu’elle ne fait pas partie de la scène de Washington dirigée par Bikini Kill, Sleater-Kinney et Bratmobile, chantant: «Eh bien, je suis allé à l’école à Olympie / Tout le monde est le même / Et ainsi êtes-vous, à Olympie », sur la piste de clôture,« Rock Star ». Les pairs féminines de Love deviennent également la cible centrale de ‘She Walks On Me’, une chanson qui éloigne encore Hole de tout type de scène établie. Malgré son ton moqueur rebelle, «Rock Star» comprend également l’un des moments les plus encourageants de Live Through This: tout comme la chanson semble disparaître, vous entendez Love insister: «Non, nous n’avons pas fini.»

Live Through C’est un disque cathartique, dans un sens. Vous vivez le traumatisme de Love, mais aussi son refus d’être une victime et sa détermination ressortent de l’autre côté. Le matériau source peut être chaotique, mais le produit fini est une pièce immaculée de rock alternatif des années 90 à la base. Cela nous a également donné une rock star féminine qui ne manquait pas d’attitude et de chutzpah, et pouvait faire rage avec les meilleurs d’entre eux.

