LiveXLive acquiert EDM Promoter React Presents pour 2 millions de dollars

Concert en direct et plateforme de contenu original LiveXLive a acquis React Presents, un organisateur et promoteur de concerts EDM.

L’accord a été conclu à un prix de 2 millions de dollars, selon les sociétés. La somme a été financée par un billet subordonné convertible, un type de titre de créance pouvant être mis à profit contre des actions. Il a également été révélé que les conditions du rachat couvriront deux ans à 8% d’intérêt, avec un taux par action d’environ 4,50 $.

React Presents fait la promotion de concerts, clubs et festivals de musique électronique, notamment le Spring Awakening Festival, qui se tient chaque année à Chicago. La série de concerts Spring Awakening la plus récente a eu lieu en juin, et des informations sur l’événement 2020 devraient être bientôt disponibles.

Parallèlement à l’annonce de l’achat de React Presents, LiveXLive a publié ses résultats du troisième trimestre de l’exercice. Les revenus de la société basée à West Hollywood ont atteint 9,7 millions de dollars entre octobre et décembre 2019, contre 8,6 millions de dollars au cours de la même période en 2018. Ce revenu se traduit par une perte d’environ 15 cents par action, ce qui est inférieur à ce que certains investisseurs anticipaient.

Les actions de LiveXLive, négociées sous le symbole Nasdaq LIVX, ont chuté d’environ 30% dans la foulée du rapport sur les résultats, à moins de 1,30 $ par action. Malgré tout, les dirigeants de la société sont convaincus qu’ils pourront réussir dans le futur, en partie grâce aux nouvelles options de concerts et aux festivals inclus dans React Presents.

Dans la même veine, LiveXLive a acheté Slacker Radio pour 50 millions de dollars en 2017.

En plus de fournir un accès numérique aux concerts en direct, LiveXLive propose la diffusion de musique en continu et des médias liés aux artistes. Par exemple, la société a récemment publié un épisode «Green Day DNA» pour promouvoir le dernier album du trio de punk californien, Father of All… Le programme mi-podcast, mi-playlist décrit certaines des nombreuses influences musicales sur la carrière de Green Day avant de jouer ces pistes pour les auditeurs.