LiveXLive dit qu’il a 820 000 abonnés payants

LiveXLive a annoncé qu’il avait atteint 820 000 abonnés payants, soit une augmentation de 140 000 au cours des neuf derniers mois.

Cette réalisation s’inscrit dans le contexte de la publication par la société de certains paramètres opérationnels pour les neuf premiers mois de son exercice, qui se termine en mars de cette année.

Parmi les autres mesures intéressantes que la société a annoncées, citons:

1. Ils comptent 1,2 million d’utilisateurs actifs par mois, contre 1,1 million de ces utilisateurs au cours de la même période l’an dernier. De plus, les utilisateurs mensuels uniques ont augmenté de 17,6%.

2. Ils ont retransmis en direct 28 événements au cours des neuf derniers mois, contre 24 au cours de la période précédente.

3. Leurs diffusions en direct totalisaient plus de 275 heures de programmation et comprenaient plus de 230 artistes, avec une durée d’écoute moyenne de plus de 10 minutes.

4. Ils ont mesuré 63 millions de vues en direct sur la période, contre 51 millions la dernière.

Il est à noter que les chiffres annoncés par LiveXLive sont préliminaires. Ils sont basés sur l’analyse non vérifiée de la direction, car la société n’a pas encore terminé son processus de présentation des états financiers, et aucun cabinet comptable indépendant n’a vérifié l’exactitude des données de la société.

Robert Ellin, qui est le PDG et le président de LiveXLive, a publié une déclaration conjointement avec l’annonce.

Il a déclaré: «LiveXLive a clôturé ses neuf premiers mois avec un élan significatif et atteint de nouveaux jalons, tout en se concentrant sur les embauches clés pour continuer à stimuler la croissance. Nous sommes impatients de publier tous les résultats financiers du troisième trimestre 2020 au début de février et nous prévoyons un certain nombre d’événements en direct passionnants, y compris la diffusion en direct du nouvel album de Selena Gomez, ainsi que des performances des artistes les plus populaires aujourd’hui, dont French Montana, Coldplay, Billie Eilish, The Black Keys et The Lumineers, et les iHeartRadio Podcast Awards 2020. »

LiveXLive a fait la une des journaux en septembre dernier en annonçant un accord avec Allied Sports qui lui permettrait d’intégrer l’eSport dans les festivals de musique.