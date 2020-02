‘Livin’ On A Prayer ‘est le hit n ° 1 de Bon Jovi en streaming britannique

L’hymne de Bon Jovi en 1986, «Livin» On A Prayer »a été nommé chanson la plus diffusée au Royaume-Uni. Les recherches récemment publiées par la société Official Charts Company placent la piste de signature du groupe du New Jersey au sommet de la liste des 20 pistes les plus diffusées en audio et vidéo, depuis que le compilateur de graphiques a commencé à calculer les flux en 2014.

Le groupe viennent de sortir le nouveau single ‘Limitless’ comme avant-goût de leur prochain 15e album Bon Jovi 2020, prévu pour Island le 15 mai. Pendant ce temps, ‘You Give Love…’ occupe la première place de la liste de succès numériques de Bon Jovi parmi leurs légions de fans britanniques. Il a enregistré 65 millions de lectures audio et 7 millions de vues vidéo.

Un autre hymne du même album classique Slippery When Wet de 1986, «You Give Love A Bad Name», est au n ° 2 de la liste. Bon Jovi est le premier hit du top 40 au Royaume-Uni, où ils en ont encore 36 à ce jour, avec 41,8 millions de lectures audio et vidéo. Le numéro 3 est “It’s My Life” de 2000, avec 28,7 millions de diffusions à ce jour. “Toujours” arrive en quatrième place avec 21,5 m et “Wanted Dead Or Alive” complète le top cinq avec 19,8 m.

Bon Jovi n’a pas encore de single n ° 1 au Royaume-Uni et détient le record du plus grand nombre de hits du Royaume-Uni sans record. ‘Always’ est leur plus grand succès, culminant au n ° 2 en octobre 1994. La chanson la plus récente du liste des 20 meilleurs est «We Weren’t Born To Follow» de 2009 au n ° 17.

Le mois dernier, le chanteur Jon Bon Jovi a rejoint Billy Joel sur scène lors de la résidence de l’auteur-compositeur-interprète au Madison Square Garden de New York, où il a chanté sur “ It’s Still Rock and Roll to Me ” et “ Big Shot ” de Joel. -La tournée américaine en tête d’affiche avec Bryan Adams débutera le 10 juin à Tacoma, Washington.

2020 sort le 15 mai et peut être précommandé ici.

Écoutez le meilleur de Bon Jovi sur Apple Music et Spotify.