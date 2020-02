Livre photographique «enregistré ici» pour capturer les premiers jours de Squeeze

Un livre photographique représentant les piliers du pop-rock britannique Squeeze à leurs débuts doit être publié cet été. Enregistré ici: The Early Days of Squeeze est créé via une campagne Kickstarter de Lawrence Impey, qui a pris les images quand il a co-dirigé le groupe avec Miles Copeland en 1975 et 1976, bien avant leurs premiers enregistrements.

uDiscover Music a parlé à Impey du projet hier (24), peu de temps avant que la campagne n’atteigne son objectif d’investissement initial de 6 500 £. La campagne reste ouverte à d’autres dons jusqu’au samedi (29), et tous ceux qui promettent 40 £ ou plus avant cette date limite recevront une copie du livre. La livraison est prévue en juillet.

Le livre présentera une large sélection de photographies de Squeeze dans leurs premières compositions, y compris les images saisissantes que vous voyez ici. Glenn Tilbrook et Chris Difford, qui continuent de diriger le groupe très apprécié à ce jour en plus de leur carrière solo, sont vus ainsi que claviériste et plus tard musicien solo et présentateur de télévision musicale Jools Holland.

Expliquant le contexte de son implication dans le groupe, et comment il a capturé les photographies, Impey explique qu’il a étudié la photographie à l’université avant de poursuivre plus tard une carrière en informatique. Au milieu des années 1970, il se souvient: «J’avais un ami qui vivait à Forest Hill [in south-east London] et il était un ami de Peter Perrett, plus tard des Only Ones. J’ai donc rencontré Peter, et Glenn jouait de la guitare en tant que musicien de session pour Peter, alors qu’il était entre deux groupes. C’est ainsi que j’ai rencontré Squeeze.

«Je les ai présentés à Miles Copeland et j’ai co-dirigé le groupe avec Miles pendant un an. De toute évidence, ce fut pour moi l’occasion de me détacher de quelque chose que j’ai apprécié. Il y a beaucoup de photos que j’ai prises sur la plage de Bridgend [in Wales], il y a un coup de feu à l’extérieur d’un [gig in] St. Albans et d’autres concerts indéfinis. » Impey prévoit de rencontrer Difford le mois prochain pour recueillir de plus amples informations et des informations sur le livre.

«Je n’avais aucune expérience de la gestion d’un groupe», poursuit-il, «mais j’ai toujours été totalement passionné de rock et de pop. Le groupe était très jeune, mais incroyablement accompli. J’ai quelques photos de Glenn jouant du piano – il pouvait simplement prendre un instrument et c’était tout.

“[There was] Les connaissances incroyables de Jools sur des gens comme Meade Lux Lewis, des pianistes obscurs de boogie-woogie, et puis il y avait Chris, qui pouvait évidemment écrire une parole. En fait, les paroles coulaient de lui. »

Impey «a trempé son orteil dans l’eau» de l’édition de l’année dernière avec Tonewood, un livre de haute qualité de ses photographies et de la poésie de Sue Rose. Il espère que le volume Squeeze sera une fenêtre fascinante sur l’émergence d’un groupe qui a connu un énorme succès au Royaume-Uni et dans le monde entier. Le groupe moderne tournées aux États-Unis à partir de demain (26) en tant qu’invités, avec KT Tunstall, de Daryl Hall et John Oates, entrecoupés des émissions phares de Squeeze. Les deux itinéraires s’étendent jusqu’à l’été.

“C’est assez intéressant de regarder 45 ans en arrière”, explique Impey à propos du projet de livre. “Nous avons eu une explosion.”

Plus d’informations sur le livre Recorded Here, via Kickstarter, sont disponibles ici. Écoutez le meilleur de Squeeze sur Apple Music et Spotify.