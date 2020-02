Lizzo a frappé avec une contre-combinaison dans la bataille des co-auteurs de «Truth Hurts»

Justin Raisen, Jeremiah Raisen et Justin “Yves” Rothman poursuivent Lizzo au sujet des allégations de plagiat entourant la chanson à succès “Truth Hurts”, comme le rapporte le New York Times et Pitchfork peut le confirmer via des documents judiciaires.

Dans leur contre-poursuite, déposée aujourd’hui (28 février) devant un tribunal fédéral de Californie, les Raisens et Rothman réaffirment qu’ils ont fait en ligne l’année dernière qu’ils avaient travaillé sur une démo avec Lizzo qui est finalement devenue «Truth Hurts».

Le procès comprend des extraits de prétendus échanges de messages texte avec le producteur Ricky Reed, qui semblent montrer que Reed tend la main à Justin Raisen après que “Truth Hurts” a frappé le numéro 1 sur le Billboard Hot 100. “Je veux que cela soit résolu”, semble dire Reed. à Raisen dans les messages texte.

En plus de Lizzo, le producteur de Raisens et Rothman, Ricky Reed, ainsi que les co-auteurs de “Truth Hurts” crédités jesse saint john et Tele dans la contre-combinaison. Ils demandent que le procès de Lizzo soit rejeté, que la démo “Healthy” soit détenue et que la copropriété et les redevances appropriées de “Truth Hurts” soient accordées.

Lorsque Pitchfork est parvenu, l’avocat de Raisens et Rothman, Lawrence Y. Iser, a envoyé la déclaration suivante:

Lizzo est un musicien et interprète talentueux qui aime actuellement

immense popularité basée sur une chanson à succès qu’elle n’a pas écrite seule.

Les demandes reconventionnelles que nous avons déposées aujourd’hui demandent au tribunal

la chanson qui s’appelle maintenant “Truth Hurts” est originaire de Justin

Le studio d’enregistrement à domicile de Raisen issu d’une collaboration entre nos clients,

Justin et Jeremiah Raisen et Yves Rothman, ainsi que Lizzo et

jesse saint john. Lorsque l’affaire sera jugée, nous espérons

partager les enregistrements sonores, les vidéos, les photographies et la musicologie

100% prouvent cette collaboration. Nos clients méritent leur juste part de

la reconnaissance et les revenus provenant de la collaboration sur un hit

chanson.

Du point de vue de l’industrie dans son ensemble, un résultat contraire

rendrait impossible pour les musiciens qui travaillent d’être confiants que

ils seront correctement crédités pour leur travail s’ils entrent dans un

studio et créer des chansons avec des artistes puissants.

Lizzo a déposé son procès contre les Raisens et Rothman en octobre 2019, demandant une déclaration selon laquelle les hommes «ne sont pas co-auteurs de« Truth Hurts »et n’ont aucun droit de copropriété de cette œuvre ou de partager ses bénéfices.» Le 23 octobre, l’avocate de Lizzo, Cynthia S. Arato, a déclaré que les frères avaient précédemment insisté «qu’ils ne revendiquaient pas le travail»; les Raisens ont nié la réclamation d’Arato le même jour.

Pitchfork a contacté Cynthia S. Arato et les représentants de Lizzo pour commenter.

