Lizzo, Billie Eilish, Stevie Wonder, Paul McCartney, More pour effectuer une émission en direct du Global Citizen Livestream

Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont annoncé avoir annoncé One World: Together at Home. La programmation de l’émission en direct, organisée en collaboration avec Lady Gaga, comprend Billie Eilish et FINNEAS, Lizzo, J Balvin, Stevie Wonder, Paul McCartney, Billie Joe Armstrong de Green Day, Alanis Morisette, Burna Boy et bien d’autres. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert seront les hôtes de l’événement. Consultez la liste complète des artistes participants ci-dessous.

One World: Together at Home est diffusé en direct le samedi 18 avril à 20 h. Eastern sur ABC, NBC, ViacomCBS Networks et iHeartMedia.

Global Citizen a lancé une campagne en mars pour soutenir le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS. La série Together at Home a présenté des performances diffusées en direct d’artistes isolés qui encouragent les fans à soutenir la campagne de Global Citizen. Les artistes incluent Chris Martin de Coldplay, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes, Camila Cabello, Niall Horan, Steve Aoki, Jennifer Hudson, Miguel, H.E.R., Rufus Wainwright et Hozier.

Global Citizen organise un festival annuel à l’appui de sa lutte pour mettre fin à l’extrême pauvreté, offrant des billets gratuits à ceux qui «prennent une série de mesures pour créer un changement durable dans le monde». L’édition 2019 mettait en vedette Queen et Adam Lambert, Pharrell, Alicia Keys, Carole King et plus encore.

