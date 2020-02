London Street porte le nom de la reine Freddie Mercury

Une rue de la banlieue ouest de Londres de Feltham où Frontman Reine Freddie Mercury a vécu comme un adolescent a été rebaptisé Freddie Mercury Close lors d’une cérémonie lundi.

La cérémonie a réuni des amis, des résidents, des fans et la sœur de Mercury, Kashmira Bulsara et son fils Samuel, ainsi que Tony Louki le maire de Hounslow et le Lord Bilimoria CBE DL. Étaient également présents lors du dévoilement de Freddie Mercury Close tous les membres du Comité britannique et les partisans de l’Organisation mondiale des Zoroastriens (WZO), alors que Kashmira révélait le nouveau nom de la rue.

Les autorités locales ont décidé de renommer une partie de Hanworth Road, où se trouve le siège social de WZO, pour reconnaître la religion dans laquelle Freddie est né et est resté jusqu’à sa mort le 24 novembre 1991.

La famille Bulsara a d’abord déménagé à Feltham dans l’ouest de Londres après avoir fui la révolution à Zanzibar en 1964.

Freddie Mercury Close dévoilé! 💛

La sœur de Freddie, Kashmira Bulsara, et son fils Samuel, ont assisté au dévoilement de Freddie Mercury Close.

Plus ici: https://t.co/z8JxsVFaaJ pic.twitter.com/mCS3l2Inbf

– Freddie Mercury (@freddie_mercury) 25 février 2020

«Nous sommes ravis d’être ici aujourd’hui pour commémorer cette star talentueuse et fils adoptif, quelqu’un qui a diverti tant de gens au cours de sa vie», a déclaré le conseiller Tony Louki, maire de Hounslow.

«Bien que Freddie Mercury soit décédé en 1991, son héritage vit grâce à sa merveilleuse musique, une plaque bleue sur l’avenue Gladstone, ainsi qu’à son souvenir affectueux des fans du monde entier qui visitent particulièrement cette ville. Freddie est également gracieusement honoré par les Amis de Feltham Pond, des résidents dirigés par Angela Parton, qui entretiennent et entretiennent également l’espace commémoratif récemment rénové autour de l’arbre maintenant florissant sur Feltham High Street planté par feu Jer Bulsara, sa mère. Je dois remercier l’Organisation mondiale des Zoroastriens d’avoir organisé l’événement d’aujourd’hui et saluer son adresse désormais la plus appropriée et unique de 1 Freddie Mercury Close, Feltham, Middlesex, TW13 5DF. »

La conseillère Samia Chaudhary, membre du Cabinet pour les parcs et les loisirs, a ajouté: «Je suis très heureuse d’être ici aujourd’hui pour voir le dévoilement de Freddie Mercury Close, qui ne fait qu’ajouter aux merveilleux aspects culturels de Feltham et de l’arrondissement dans son ensemble. Personnellement, j’ai toujours été un grand fan de Queen – qui peut oublier leur puissante performance à Live Aid en juillet 1985, six ans seulement avant sa mort. Ce fut aussi un grand plaisir de rencontrer Kashmira, sa sœur, donc un grand merci à elle d’être venue ici aujourd’hui et d’avoir contribué à faire perdurer l’héritage de Freddie.

Écoutez le meilleur de Queen sur Apple Music et Spotify.