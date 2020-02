«Long Tall Sally»: la longue histoire de Little Richard

Little Richard a fait irruption sur la scène rock’n’roll émergente au cours de la nouvelle année de 1956 avec «Tutti-Frutti», le top 20 américain qui a allumé le fusible pour un suivi explosif. L’un des grands succès à double face de l’époque, «Long Tall Sally» soutenu par “Slippin” et Slidin “(Peepin” et Hidin “)”, a été publié le 27 février de la même année.

Comme son prédécesseur, le Specialty 45 se retrouverait à la fois dans les Grammy et le Rock & Roll Halls Of Fame, et aiderait à passer le mot sur l’artiste unique que nous avons connu sous le nom de Georgia Peach. L’énorme influence de Richard sur Les Beatles était dû en grande partie à ce single en particulier, comme ils le démontreront plus tard.

Les Beatles ont enregistré «Long Tall Sally» comme piste principale de leur EP de 1964, et Paul Mccartney l’a exécuté avec son nouveau groupe Ailes lors de leur tournée universitaire au Royaume-Uni en 1972. Les idoles de Liverpool ont également joué «Slippin» et Slidin »» lors de leurs répétitions «Get Back», et John Lennon a choisi la chanson pour faire partie de son album de reprises Rock ‘n’ Roll en 1975 – sans mentionner que le penchant de McCartney pour une voix de fausset venait directement du seul et unique M. Penniman. Plus tard, Paul plaisanterait que Richard ne l’a jamais laissé l’oublier.

Les deux chansons ont été reprises à l’infini, ‘Long Tall Sally’ attirant également des versions de Elvis Presley, Eddie Cochran, les Kinks, Jerry Lee Lewis et des dizaines d’autres. Hormis Lennon, «Slidin» a été réalisé par Buddy Holly, Johnny Winter et Otis Redding, pour n’en nommer que quelques-uns.

«Sally» a ensuite atteint la sixième place du classement américain, le classement le plus élevé jamais atteint par Little Richard. “Slidin” “était si populaire qu’il a atteint le 33e rang, car l’un des véritables originaux du rock ‘n’ roll est devenu une plus grande star de la semaine. Les deux chansons sont sur l’édition de luxe du premier album inoubliable par le Georgia Peach, Here’s Little Richard.

“Long Tall Sally” est sur Here’s Little Richard: 60th Anniversary Edition, qui peut être acheté ici.