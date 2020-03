L’opéra de Los Angeles conclut son enquête sur Plácido Domingo

L’enquête de l’opéra de Los Angeles sur les accusations de harcèlement sexuel portées contre le chanteur d’opéra espagnol Plácido Domingo est terminée et les conclusions de l’enquête indiquent que 10 des allégations sont crédibles.

L’année dernière, Domingo, qui a aidé à fonder LA Opera, a été accusé de harcèlement sexuel par plus de vingt femmes. L’homme de 79 ans a nié que les interactions en question étaient malveillantes et a indiqué que les différences culturelles entre l’Amérique et son Espagne natale étaient peut-être à l’origine des nombreuses plaintes.

Les détails de l’enquête menée par des enquêteurs tiers de LA Opera – une équipe du cabinet d’avocats Gibson, Dunn & Crutcher LLP de Los Angeles – n’ont pas encore été révélés publiquement. Cependant, la plus ancienne des allégations faisant l’objet d’une enquête remonte à 1986, et plus de 40 personnes, dont des employés de LA Opera, ceux qui ont travaillé avec Domingo et Domingo lui-même, auraient été interrogées.

Les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve corroborant les accusations de contrepartie et de favoritisme auxquelles Domingo était confronté – essentiellement, qu’il avait utilisé sa position de premier plan à LA Opera et au sein de l’industrie musicale pour se venger des femmes qui niaient ses avances. Plusieurs personnes qui ont allégué une faute de la part de Domingo ont également déclaré qu’il avait pris des mesures pour faire dérailler leur carrière et / ou leur refuser des opportunités professionnelles.

À la suite des allégations et des résultats de l’enquête, un certain nombre d’opéras de renommée mondiale ont rompu les liens avec Domingo. Le Deutsche Oper Berlin a récemment annoncé que Domingo ne se produira plus dans la salle, et à la fin du mois dernier, une série de concerts prévus dans l’Espagne natale de Domingo ont été mis sur glace par le ministère de la Culture. De plus, Domingo a annulé ses performances américaines.

Les performances attendues de Domingo à Tel Aviv, en Israël, qui devraient avoir lieu en octobre, pourraient être annulées à la suite des conclusions de l’enquête. Face aux pressions et à la controverse considérables, les hauts gradés de l’Opéra israélien ont précédemment souligné que les allégations de harcèlement sexuel n’avaient pas été vérifiées par une enquête.