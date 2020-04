López-Gatell pourrait avoir été une rock star à Santa Sabina

Hugo López-Gatell, même s’il est dans la mémoire, est devenu le béguin de milliers des gens et un personnage qui doit apparaître dans les livres gratuits du SEP avec la même importance que le bon Juan Escutia et tous ceux qui nous ont donné l’indépendance.

Gatell, pour ceux qui sont déconnectés du monde, Il est sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé et a été chargé de nous expliquer tout ce qui concerne l’émergence et la propagation de COVID-19. ou coronavirus au Mexique.

Il a également été responsable de parler des mesures de sécurité et d’hygiène que tous les Mexicains doivent suivre: “Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. “

S’ils ne nous croient pas, ils devraient écouter cette merveilleuse chanson qu’ils lui ont faite et qui dit comme ceci: «López-Gatell, je vous admire plus que vous ne le pensez. López-Gatell, j’écouterai jour après jour votre conférence si précise et prudente, et vos réponses toujours si énergiques. À l’avenir, vous serez président… López-Gatell ».

Je l’ai retiré du groupe Lopez-Gatellovers et wey… pic.twitter.com/6BzTZ53p5O

– la grande échelle des choses (@pincheAyax) 9 avril 2020

Et maintenant, nous découvrons que la connexion de Gatell à la musique se trouve non seulement dans cette chanson, mais dans le propre passé du sous-secrétaire. Gatell était peut-être membre de la Santa Sabina. Tout comme vous l’avez lu, derrière ces costumes soignés et cette certitude de parler du COVID-19, il y a un rocker … ou plutôt un flûtiste?

Poncho Figueroa, bassiste de Santa Sabina, a déclaré dans une interview avec Notimex que il y a bien longtemps, Hugo López-Gatell a fondé un groupe appelé (préparez-vous car cela peut changer la façon dont nous voyons l’épidémiologiste) “Cantera, la longueur d’onde parfaite”, qui était composé de Hugo, son frère Carlos, Figueroa, Jacobo Lieberman, Luis Ernesto Martínez Novelo et quelques autres noms.

Comme nous savons, Figueroa et Lieberman font partie de Santa Sabina, ce groupe de rock qui nous a fait découvrir la merveilleuse Rita Guerrero. Novelo est bassiste pour Blind Worm. Et Hugo López-Gatell est épidémiologiste, chercheur, professeur et fonctionnaire au sein de l’administration AMLO. Que s’est-il passé là-bas

Disons que c’était le groupe de lycée, Nous en avons joué plusieurs et Hugo était le joueur de flûte. À un moment donné, lui et son frère faisaient partie du groupe, son frère jouait des percussions et il jouait de la flûte traversièrePoncho Figueroa a parlé des années 80.

On peut penser que la flûte traversière de Gatell n’était pas importante, mais le garçon l’était. “Cantera, la longueur d’onde parfaite” a fait des chansons originales (sans reprises) et instrumentales, c’est-à-dire la pure proéminence de la guitare, des percussions, de la basse, de la batterie et de la flûte du Sous-secrétaire à la Santé. Et dans ce cas, la flûte prend une importance que nous ne reconnaissons pas beaucoup dans les groupes de rock, du moins pas comme nous l’imaginons toujours.

Et ça devient intéressant. “Cantera, la longueur d’onde parfaite” (et nous le mettons entre guillemets pour qu’ils ne soient pas confondus avec le titre d’un film indépendant latino-américain ou avec celui d’une thèse) joué en direct dans diverses présentations et il a eu l’occasion de le faire avec d’autres groupes de l’époque, peut-être le plus important était The Unusual Images of Aurora.

Si les images insolites d’Aurora ne sonnent pas, c’est parce qu’elles s’appelaient Caifanes … et le reste appartient à l’histoire. Une histoire qui Caifanes est l’un des groupes de rock les plus populaires; histoire que ttous les membres de «Cantera» se sont consacrés à la musique; histoire que Hugo est actuellement l’une des personnes les plus connues du pays d’être un épidémiologiste et non une rock star.

