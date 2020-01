Lordi Frontman s’est «fatigué et ennuyé» d’albums ayant toujours le même son

Dans une interview avec Arto Mäenpää de Kaaos TV, leader M. Lordi de monstres finlandais hard rock / heavy metal LORDI expliqué la création de leur prochain “Killection” album studio. Selon un communiqué de presse, LORDI a trouvé un concept qui n’a jamais été fait auparavant dans l’industrie de la musique: un album de compilation qui dit simplement “et si” LORDI existait depuis le début des années 70. “Killection” contient tout “LORDI‘s des tubes à succès imaginaires de différentes périodes réalisés avec une attention minutieuse aux détails en utilisant des studios authentiques et une technologie vintage. “

“L’idée originale est, j’y ai déjà pensé pour «Sexorcisme», qui était en fait l’album précédent, mais j’ai décidé de le sauvegarder pour le suivant, qui est le dixième album, celui-ci maintenant “, a-t-il dit (voir la vidéo ci-dessous).” Donc, l’idée est parce que j’ai grandi tellement fatigué et ennuyé du fait que cela arrive à chaque putain de groupe, artiste et album jamais créé, le fait est qu’ils sonnent toujours de la même façon. Toutes les chansons de chaque album ont toujours le même son en raison de la façon dont vous enregistrez les albums. Donc, d’abord, vous enregistrez la batterie, puis vous enregistrez la basse, puis vous enregistrez les guitares, puis les claviers si vous en avez, le chant, les choeurs, le boom, la chanson suivante. Ce qui est merdique, c’est que c’est comme travailler sur une ligne d’usine et le son de chaque chanson de l’album est à peu près le même, et c’est la raison pour laquelle avec nous parce que j’écris beaucoup de merde tout le temps. J’écris tout le temps et il y a comme en moyenne LORDI album où il y a 10 ou 11 chansons, cela signifie qu’il y a au moins 30 chansons que j’ai laissées de côté. Le problème est que c’est un problème positif parce que vous avez beaucoup de choix, mais le fait est qu’il y a beaucoup de chansons que tout le monde trouve génial mais qui ne correspondent pas au son de l’album que nous sommes sur le point de faire . Il y a des chansons géniales que nous avons dû laisser de côté parce que ‘Ouais, mais avec le son. Euh, ah, ça ne va pas.

“Donc, je suis devenu tellement fatigué avec ça parce que ça va vraiment – les priorités sont foutues là-bas si vous y pensez. Parce qu’alors vous pensez que non pas que la chanson soit la première priorité, vous pensez au son et la production, donc la chanson est esclave de la production qui est en fait … quand on y pense, c’est fou. Ce n’est pas la bonne façon. Ce devrait être l’inverse, les chansons devraient être la priorité numéro un et alors le son devrait être l’esclave des chansons, et non l’inverse. C’est donc la raison. Et, bien sûr, quand nous avons commencé à comprendre “Est-il réellement possible de le faire? Comment cela pourrait-il fonctionner sur le plan logistique et comment devrions-nous devrait vraiment le faire? puis la boule de neige a commencé à rouler, puis j’ai eu l’idée que c’est peut-être une compilation, c’est un album de compilation fictif. En fait, prenez le train un peu plus loin avec l’idée, donc pour écrire des chansons de styles différents à dessein et à partir de différentes années et différentes époques et différentes époques. “

“Killection” sera publié le 31 janvier via AFM Records.

LORDI a remporté le Concours Eurovision de la chanson en 2006 avec la chanson “Hard Rock Hallelujah” et reste le premier et le seul vainqueur de la Finlande dans l’histoire de la compétition. Depuis lors, le groupe a subi plusieurs changements de composition. Les membres originaux qui sont toujours actifs avec le groupe sont M. Lordi et guitariste Amen.



