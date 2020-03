Lorenzo Senni annonce un nouvel album Scacco Matto, partage une nouvelle chanson: écouter

Lorenzo Senni a annoncé un nouvel album. Scacco Matto marque la première sortie complète du producteur italien sur Warp. Il arrive le 24 avril. Écoutez la nouvelle chanson «Discipline of Enthusiasm» ci-dessous.

«Le titre signifie« chèque compagnon »en italien», a déclaré Senni dans un communiqué de presse. “Il y a un” adversaire “constant sur les pistes – comme si je jouais à un jeu d’échecs avec moi-même. J’essayais vraiment d’amener la musique à un certain endroit, puis de passer avantageusement à une autre approche. Je voulais voir jusqu’où je pouvais pousser les idées que je développais depuis «Quantum Jelly» et pour ce faire, je devais imposer des limites et des règles auto-imposées. »

L’œuvre de Scacco Matto a été créée par le photographe américain John Divola. Senni a déclaré: «Pour moi, le coucher de soleil touchant, riche et vibrant, encadré par le mur vandalisé de la photographie Zuma # 30 de Divola, limite l’épicité de la vue et vous ramène à la réalité. Cela correspond parfaitement à mes intentions de créer une musique chargée d’émotions, restreinte mais guidée par un contexte plus conceptuel, et la nécessité pour ces deux éléments de coexister dans la même pièce. »

Scacco Matto:

01 Discipline de l’enthousiasme

02 XBreakingEdgeX

03 Bouge en silence (ne parle que quand il est temps de dire échec et mat)

04 Canone Infinito

05 Dance Tonight Revolution Tomorrow

06 Le pouvoir de l’échec

07 Wasting Time Writing Lorenzo Senni Songs

08 PENSEZ GRAND

.