Loretta Lynn lance une nouvelle version de «I Fall To Pieces» de Patsy Cline

La légende du country Loretta Lynn vient de publier une nouvelle interprétation énergique de la chanson à succès de Patsy Cline, «I Fall To Pieces», avant un mémoire à venir sur son amitié avec la légende du country en retard, Me & Patsy Kickin »Up Dust.

Produit par sa fille, Patsy Lynn Russell, avec John Carter Cash, «I Fall To Pieces» trouve la chanteuse de 87 ans sonnant mieux que jamais. Le single marque la première nouvelle musique de l’artiste «Coal Miner’s Daughter» depuis son album nominé aux Grammy Awards 2018, ce ne serait pas génial.

De façon intéressante, «Je tombe en morceaux» est en fait ce qui a réuni les deux grands de Nashville en 1961. Écrit par Hank Cochran et Harlan Howard, l’interprétation de Cline de «I Fall To Pieces» a atteint le sommet de la liste des pays du Billboard en août 1961, et allait devenir l’une de ses airs les plus connus. Lynn, qui était une chanteuse country prometteuse à l’époque, a interprété la chanson sur The Midnite Jamboree, attirant l’oreille de Cline. Les deux se sont rencontrés peu après, forgeant rapidement une amitié étroite. Cline a joué un rôle de mentor avec Lynn – l’aidant dans tout, des conseils en affaires à la technique de la scène, et apprenant au jeune chanteur comment survivre dans le monde champêtre dominé par les hommes.

Leur remarquable amitié – qui a été interrompue en 1963 lorsque Cline est décédée tragiquement dans un accident d’avion – est documentée dans Me & Patsy: Kickin ’Up Dust, disponible le 7 avril auprès de Grand Central Publishing. Rédigé par Lynn, avec sa fille, le livre a été décrit comme «un portrait de près et personnel d’une amitié qui a défini une génération et changé la musique country de manière indélébile – et une méditation sur l’amour, la perte et l’héritage».

Lynn, qui allait devenir l’une des plus grandes stars de la musique country, a été dévastée après la mort de son amie. Près de 15 ans plus tard, elle a finalement réussi à guérir et à briser son silence avec l’album hommage de 1977, I Remember Patsy, qui présentait le premier enregistrement de Lynn “I Fall To Pieces”.

Bien qu’elle n’ait que 30 ans lorsqu’elle a péri, Patsy Cline était une artiste country extrêmement réussie, une chanteuse célèbre et l’une des premières stars de son genre à traverser les charts pop traditionnels. La carrière de huit ans de Cline a donné naissance à des morceaux à succès tels que «Walkin» After Midnight »,« She’s Got You »et sa chanson phare,« Crazy ». Très influente pour les générations d’artistes à venir, Cline a également ouvert la voie à d’innombrables femmes dans la musique country et a été la première artiste féminine à être intronisée au Country Hall Of Fame.

Écoutez le meilleur de Patsy Cline sur Apple Music et Spotify.