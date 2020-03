Loretta Lynn se souvient de Patsy Cline dans un nouveau livre

Un nouveau livre de la grande country Loretta Lynn, écrit avec sa fille Patsy Lynn Russell, documente la remarquable amitié de Loretta en tant que jeune artiste avec la légende de Nashville, Patsy Cline.

Me & Patsy: Kickin ’Up Dust est publié aux États-Unis le 7 avril par Grand Central Publishing. Il est décrit comme «un portrait de près et personnel d’une amitié qui a défini une génération et changé la musique country de manière indélébile – et une méditation sur l’amour, la perte et l’héritage».

Le nouveau volume raconte pour la première fois l’histoire complète de l’amitié trop brève du couple. Il documente comment ils se sont rencontrés pour la première fois et sont devenus de bons amis, au cours d’une La mort tragique de Cline dans un accident d’avion en 1963, à seulement 30 ans.

En 1961, Lynn était un nom de pays prometteur, ayant fait sa première apparition sur le Grand Ole Opry en octobre dernier. Elle avait également atteint le n ° 14 sur la carte du pays avec son premier single de 1960 “Je suis une fille Honky Tonk”, bien que trois singles suivants n’ont pas réussi à figurer dans le tableau. Après l’accident de voiture de Cline cette année-là, Lynn lui a chanté «Je tombe en morceaux» sur une édition du Midnite Jamboree, et a été invité à rencontrer l’artiste plus âgé à l’hôpital.

Leur amitié s’est rapidement épanouie. «Elle était ma grande sœur», explique Lynn. Cline lui remettait des costumes de scène, lui donnant des conseils sur les affaires, comment survivre dans le monde champêtre dominé par les hommes et sur sa technique professionnelle. Dans une nouvelle interview téléphonique avec Billboard, Lynn, maintenant âgée de 87 ans, a déclaré: «Elle m’a dit comment marcher sur scène, vous savez, et comment tenir le micro.

«Note basse; fermez le micro. Chaque fois que ça va être une note élevée, retirez le micro de ma bouche, ce qui m’a beaucoup aidé. Elle m’a dit que je pourrais être une meilleure chanteuse si je le pouvais. Je lui ai dit qu’elle le pouvait aussi. »

D’autres stars de la country moderne ont écrit des témoignages sur le nouveau livre et le rôle précurseur joué par Cline et Lynn. «Loretta et Patsy avaient un lien qui a établi la norme pour les femmes en musique aujourd’hui», explique Miranda Lambert. «Ils nous ont appris à nous soutenir mutuellement et à vivre les uns les autres. J’ai fait partie d’un groupe avec deux autres femmes [the Pistol Annies] depuis près d’une décennie, donc je comprends cette fraternité plus que jamais. C’est important et inspirant. “

Trisha Yearwood déclare: «J’ai toujours admiré l’amitié que Loretta et Patsy avaient. Deux «chanteuses» innovent et changent les temps des femmes dans la musique country ensemble. Ils l’ont bien compris. Au lieu de se mesurer en concurrence, ils sont devenus des alliés et des amis. Ils nous ont ouvert la voie. »

“Ils nous ont appris à vous défendre”

Reba McEntire ajoute: «Patsy et Loretta sont deux femmes qui peuvent nous apprendre tant de choses sur la vie, en particulier comment se défendre et comment gérer le fait d’être une femme dans le monde de la musique country aujourd’hui parce qu’elles devaient le faire dans leur journée. La plus grande différence est que, de nos jours, nous avons un nombre énorme pour faire face à cette situation ensemble. Ils n’avaient pas cette sécurité. Ils se sont battus pour ça.

«Ils se sont réunis quand ils avaient tous deux le plus besoin d’un ami, et lire ce livre donne envie d’avoir le même lien avec un ami. Je pense qu’ils vous encourageraient, le lecteur, à trouver cet ami spécial dans votre vie. Inestimable.”

