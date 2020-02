Lorna Shore publie un clip pour “King Ov Deception”

LORNA SHOREle clip de la chanson “King Ov Deception” peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du dernier album du groupe, “Immortel”, qui a été publié le 31 janvier via Century Media.

Austin Archey (batterie) commente: “Pour célébrer le jour de sortie de ‘Immortel’, nous avons pour vous le clip officiel de «King Ov Deception». La vidéo a été tournée fin 2019 par notre collaborateur de longue date Joey Durango. Il a travaillé dur pour nous faire un beau visuel pour cette chanson, et nous espérons que vous l’apprécierez. “

Après une tournée en Amérique du Nord avec ADAPTÉ À UNE AUTOPSIE, RIVIÈRES DU NIHIL, LES DIX DERNIÈRES SECONDES DE VIE et DYSCARNATE, LORNA SHORE entreprendra une tournée européenne peu de temps après la sortie de l’album.

Formé en 2010, LORNA SHORE ont rapidement dépassé les attentes des «groupes locaux» avec les années 2012 “Bone Kingdom” EP et son suivi, 2013 “Malificium” EP. À travers chaque version, LORNA SHORE continue de se révéler une force de plus en plus redoutable et une proposition féroce en direct. LP de deuxième année de 2017 “Cercueil de chair” montrait un groupe qui était allé au-delà de simples pièges “deathcore” et avait évolué pour devenir un groupe de métal moderne, aussi intransigeant et accompli que n’importe lequel de leurs contemporains ou influences.

“Nous sommes devenus le groupe que nous voulions être, plutôt que le simple produit de nos premières influences”, explique le guitariste Adam De Micco. “‘Immortel’ est le dernier chapitre de cette histoire de nous en tant que groupe, en tant que joueurs et en tant que personnes. “

En décembre dernier, LORNA SHORE chemins séparés avec chanteur C.J. McCreery – qui apparaît sur “Immortel” – après avoir été accusé d’inconduite sexuelle et d’abus mental par plusieurs femmes. Un chanteur de remplacement n’a pas encore été annoncé.



