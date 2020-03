Lost Coltrane Album fournit des informations révélatrices

Il est 13 heures dans l’après-midi du mercredi 6 mars 1963 et John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison et Elvin Jones viennent d’arriver au Van Gelder Studio, New Jersey, pour une session d’enregistrement avec le producteur Bob Thiele. C’est la première des deux dates de studio prévues cette semaine par Impulse! Records pour le quatuor de Coltrane; ils doivent revenir le lendemain pour couper un album avec le crooner à voix résonnante Johnny Hartman. Cette première session, cependant, restera inédite pendant 55 ans, avant de finalement émerger, le 29 juin 2018, comme ce que certains ont appelé le Saint-Graal du jazz: le bien intitulé Both Directions At Once: The Lost Album.

Comme Coltrane et son groupe ont eu un concert plus tard dans la soirée – leur dernier à Birdland, à New York, où ils ont eu une course de deux semaines – le temps est essentiel. Ils déballent et installent rapidement leur équipement, font des vérifications du niveau sonore avec l’ingénieur Rudy Van Gelder et se préparent à faire quelques répétitions de chansons avant de mettre la musique sur bande. De manière significative, Coltrane a apporté trois compositions fraîchement écrites pour la session, deux d’entre elles si nouvelles qu’elles n’ont pas encore de titres.

La session d’enregistrement est réservée jusqu’à six heures – suffisamment de temps pour définir la valeur d’un album et enregistrer plusieurs prises différentes – après quoi, le quatuor s’emballe et prend 40 minutes en voiture pour se préparer à Manhattan pour la nuit. concert. Avant leur départ, Bob Thiele remet à Coltrane quatre bandes quart de pouce de référence bobine à bobine de la session afin que le saxophoniste puisse réécouter l’enregistrement à loisir. C’est une chance pour nous que cela se soit produit, car autrement nous n’aurions pas les deux directions à la fois, sans doute la découverte de jazz la plus importante de la mémoire vivante.

“Comme trouver une nouvelle chambre dans la Grande Pyramide”

La bobine originale a été perdue depuis longtemps, mais la bande d’audition mono de Trane a survécu et a été découverte accumulant de la poussière dans la maison de l’un des proches de la première épouse du saxophoniste, Naima. Heureusement, la bande a été bien conservée et sa sortie, 55 ans plus tard, a permis aux fans de revivre cinq heures oubliées dans la vie de l’un des plus importants éclaireurs du jazz.

Alors pourquoi cet album, dont Sonny Rollins a récemment décrit la découverte comme “comme trouver une nouvelle pièce dans la Grande Pyramide”, n’est-il pas sorti en premier lieu? L’historienne de Coltrane Ashley Kahn écrit dans les notes de la pochette du plateau qu’il n’y a aucune preuve suggérant qu’Impulse! avait envisagé de libérer la session au moment de son enregistrement – deux des chansons n’avaient toujours pas de titres et la bande maîtresse n’avait pas été éditée ou masterisée pour la sortie. De plus, aucun numéro de catalogue n’a été attribué et rien ne prouve qu’une couverture ait été préparée.

Si tel est le cas, c’est parce que Coltrane le voulait ainsi. Irrité par ses précédents labels, Prestige et Atlantic, qui ont confondu le public du jazz en publiant d’anciennes sessions déguisées en nouveaux albums, chez Impulse !, Coltrane a eu une entente avec le directeur du label Bob Thiele qui l’a amené à ne publier que ce qu’il voulait partager avec le Publique. Au début des années 60, le saxophoniste faisait constamment progresser son son, sa musique évoluant à un rythme rapide et difficile à suivre – à tel point que si une session était laissée en suspens pendant quelques mois, cela ne refléterait pas l’état actuel du développement musical de Coltrane.

Un point de transformation crucial

Le bassiste de Trane, Reggie Workman, a rappelé plus tard: «John m’a dit qu’il voulait mettre dans son contrat [his recordings] a dû sortir dans un certain laps de temps. ” Peut-être, alors, ce que nous connaissons maintenant sous le nom de Both Directions At Once a été mis de côté parce que Trane avait le sentiment qu’il avait quelque chose de plus frais à offrir au moment de la sortie d’un autre album. Le fait que le fils de Coltrane, Ravi, dise de l’album: «À mes oreilles, c’était une sorte de séance de coups de pied», suggère qu’il considère également les deux directions à la fois comme une sorte d’exercice informel de destruction de bois , où le groupe, chaud du kiosque à musique Birdland, a pu souffler et se défouler.

Néanmoins, cela ne devrait pas nuire à la nature révélatrice de l’album. Il ne possède peut-être pas la cohérence thématique du magnum opus du saxophoniste, A Love Supreme, enregistré 16 mois plus tard, mais c’est quand même une découverte capitale. Both Directions At Once est profondément significatif car il capture Coltrane à un point de transformation crucial: un carrefour séparant le passé et la tradition jazz du futur et un nouveau monde du son, jusqu’ici inconnu.

Bien que le titre de l’album provienne d’une conversation entre Coltrane et Wayne Shorter sur l’approche du premier en solo («Je commence au milieu et bouge les deux directions à la fois», se souvient Shorter en le disant), il résume également la juxtaposition de normes du quatuor avec l’original Matériel. Le premier est représenté par l’inclusion de deux reprises – l’une est «Nature Boy», une chanson obsédante d’Eden Abhez qui a été un succès en 1948 pour Nat King Cole et est rapidement devenu un standard de jazz, et l’autre est “Vilia”, une déconstruction jazz d’un hit d’Artie Shaw de 1939 dont le thème principal a adapté une mélodie tirée de l’opérette de Franz Lehar du 19ème siècle, The Merry Widow.

Une pièce unique de l’histoire du jazz

Les deux directions à la fois commencent, cependant, avec un numéro écrit par eux-mêmes, «Untitled Original 11383». Avec sa mélodie de saxophone soprano serpentine, à saveur orientale, c’est un exemple saisissant de Coltrane de pointe pendant sa période de jazz modal. Ce qui est également particulièrement mémorable est le solo de basse à archet de Jimmy Garrison.

Le tranquille «Nature Boy» suit, mais ce qui est frappant, c’est l’absence du piano de McCoy Tyner, qui laisse plus de place au sax ténor de Coltrane alors qu’il tisse des mélodies ornées sur les tambours doucement tourbillonnants d’Elvin Jones. Coltrane a de nouveau enregistré la chanson deux ans plus tard, pour l’album de 1965 The John Coltrane Quartet Plays, bien que cette version soit plus longue et plus discursive.

Tyner, si souvent un pompier du quatuor de Coltrane, revient au piano pour ‘Untitled Original 11386’, un swinger au rythme moyen qui présente son compositeur au saxophone soprano. En contraste aigu, le “ Vilia ” imprégné de bop – avec Trane sur le sax ténor – est beaucoup plus accessible et son mélange d’une mélodie attrayante et d’une démarche facile à osciller semble revenir à une pré-impulsion antérieure, moins progressive. ! Albums de Coltrane.

Ensuite, “Impressions”, l’un des numéros les plus populaires du saxophoniste de son Impulse! mandat. Un enregistrement live de celui-ci est devenu la piste titre d’une Impulse! album sorti quelques mois après la session Both Directions At Once, mais ce qui distingue cette version studio est l’absence du piano de McCoy Tyner, qui permet à Coltrane une plus grande liberté dans ses improvisations.

“Slow Blues”, quant à lui, mettant en vedette son compositeur sur ténor, est la dernière composition de Coltrane de l’album inconnue. La coupe la plus longue de l’album, elle offre bien plus que ce que son titre donné à titre posthume indique, commençant à un rythme langoureux, avec Coltrane prenant le blues dans une autre direction avec des lignes de saxos exploratoires sur un groove ambling joué par Garrison et Jones. McCoy Tyner n’entre pas avant presque six minutes dans la pièce, quand il intervient directement avec un solo imprégné de blues. Vers la fin des sept minutes, le tempo reprend rapidement et «Slow Blues» se transforme en une pièce uptempo swingante avec Tyner toujours en solo. Trane rentre alors que le groove mijote sur une chaleur élevée, et son solo augmente la tension avant que la chanson ne se calme pour un groove détendu.

Le turbo «One Up, One Down» (à ne pas confondre avec une composition similaire de Coltrane, «One Down, One Up) ferme les deux directions à la fois sur un high intense. La seule version studio d’une mélodie qui n’avait été préservée que lors d’un concert illégal, elle est féroce et exploratoire et se distingue par une ligne de crochet hypnotisante comme un appel de clairon. Il met également en valeur la puissance du quatuor de Coltrane à plein régime.

Pour ceux qui veulent revivre l’intégralité de la session d’enregistrement, la version de luxe de Both Directions At Once contient un disque supplémentaire de sept prises alternatives: trois versions différentes de ‘Impressions’, plus deux itérations de ‘Untitled Original 11386’, et une chacun de ‘Vilia’ (une prise de saxophone soprano) et ‘One Up, One Down’.

De cette distance, les enregistrements qui composent Both Direction At Once: The Lost Album offrent un morceau unique de l’histoire du jazz – un billet inestimable qui vous permet d’accéder à un fascinant chapitre perdu de la vie du John Coltrane Quartet. Les nouvelles découvertes du jazz ne deviennent pas beaucoup plus excitantes – ou significatives – que cela.

