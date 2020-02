Louis Armstrong obtient une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Au dernier trimestre de 1930, Louis Armstrong est allé de New York à Hollywood pour apparaître au Frank Sebastian’s Cotton Club, un faux bâtiment Tudor à Culver City qui avait la réputation d’être l’un des meilleurs lieux de nuit à Los Angeles. Il ne savait pas que, trois décennies plus tard, il recevrait une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame.

Peu de temps après son arrivée, Armstrong, il était en studio pour enregistrer OKeh en tant que Louis Armstrong et son New Sebastian Cotton Club Orchestra, qui était en réalité le groupe Vernon Elkins avec lequel Louis jouait tous les soirs au club. Parmi les côtés qu’il a coupés, il y avait ‘Body and Soul’, avec Lionel Hampton à la batterie et des vibes et ‘Just A Gigolo’ enregistré en mars 1931.

En septembre 1930, Armstrong apparut brièvement dans son premier film alors qu’il apparaissait à Hollywood. Dans Ex-Flame, Louis joue avec l’Orchestre Les Hite. Un deuxième film, Mixed Doubles, a probablement été tourné début 1931, toujours avec Les Hite. Aucun film ne peut maintenant être vu car aucune copie ne survit, mais ils ont été un autre petit pas sur la route vers une renommée et une fortune plus larges pour Louis.

C’est après sa deuxième apparition au cinéma, et après sa course triomphale au Cotton Club, que Louis a décidé qu’il était temps de rentrer à Chicago. Cinq ans plus tard, après avoir fait une tournée en Europe, Louis était à Los Angeles en juillet 1936 pour travailler sur Pennies from Heaven dans son premier rôle dans un film hollywoodien. Il mettait en vedette Bing Crosby, que Louis connaissait de son temps au Sebastian’s Cotton Club en 1930, et comme c’était un rôle typique à cette époque lointaine d’Hollywood car Louis devait jouer un rôle quelque peu subalterne, mais ensuite, tous les rôles noirs à Hollywood étaient de cet acabit. Armstrong est apparu en tant que musicien qui travaillait dans un café pour jouer «Skeletons in the Closet».

Pendant que Louis était à Hollywood, il a enregistré avec Jimmy Dorsey et son orchestre en août. Il comprenait la chanson titre du film avec une reprise de «Swing That Music» et trois autres morceaux.

Avance rapide jusqu’en 1960 et Louis Armstrong a été complètement accepté quand, le 8 février, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk Of Fame.

