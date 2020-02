L’outil de montre exécute «7empest» en direct pour la première fois

OUTIL a joué sa chanson épique “7empest” vivre pour la première fois lors de son concert du 18 février à Sydney, Australie.

Même si OUTIL a une politique stricte de “pas de caméras de téléphone portable” lors de ses spectacles, quelques spectateurs ont réussi à enregistrer la plupart des débuts en direct de la piste à la Qudos Bank Arena et à la publier sur Youtube.

“7empest”, une piste de OUTILalbum de 2019 “Peur Inoculum”, a décroché le groupe une “Meilleure Performance Métal” Grammy lors de la 62e cérémonie annuelle, qui s’est tenue le mois dernier à Los Angeles.

Dans son discours d’acceptation, le batteur Danny Carey a déclaré que l’honneur a renouvelé sa “foi dans l’humanité qu’il y a de longues périodes d’attention qui peuvent écouter une chanson de 12 minutes”.

Dans son examen de “Peur Inoculum”, Pierre roulante décrit “7empest” comme “une séance d’entraînement de 15 minutes avec un titre suggérant à la fois le penchant du groupe pour les signatures de temps à sept temps et Shakespearele jeu final, ‘La tempête’ – l’histoire d’un homme devenu sorcier blessé, exilé sur une île pendant 12 ans, qui présente des trahisons, de la vengeance et un personnage secondaire, en partie homme, en partie monstre. “

“7empest” dispose d’un riff de chœur que le guitariste Adam Jones avait écrit il y a plus de deux décennies. Bassiste Justin Chancellor Raconté Visions magazine que le riff a presque réussi à OUTILalbum précédent.

“Nous avons essayé d’utiliser ce riff sur «10 000 jours», mais c’était seulement bon, pas génial, donc nous ne l’avons pas utilisé “, a-t-il dit.” Au final, notre façon d’écrire de la musique est un long processus d’expérimentation. Nous apprécions le luxe de prendre cela très au sérieux et de lui donner le temps dont il a besoin. ”



