Lucinda Williams annonce un nouvel album Good Souls Better Angels, partage la chanson: Listen

Lucinda Williams a annoncé un nouvel album. Good Souls Better Angels sortira le 24 avril via Highway 20 / Thirty Tigers. Découvrez le premier morceau du LP, “Man Without a Soul”, ci-dessous (via Rolling Stone).

Williams a produit Good Souls Better Angels avec son mari Tom Overby et le producteur Ray Kennedy, qui a travaillé pour la dernière fois avec Williams sur son album Car Wheels on a Gravel Road de 1998. Le nouvel album abordera les problèmes humains, sociaux et politiques de notre temps, selon un communiqué de presse.

