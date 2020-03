Lucinda Williams partage la chanson du nouveau film de Netflix Lost Girls: écouter

Lucinda Williams a partagé une nouvelle chanson qu’elle a écrite pour le nouveau film de Netflix Lost Girls. Son morceau, coproduit par Williams avec son mari Tom Overby et enregistré aux studios Capitol d’Hollywood, s’appelle «Lost Girl». La chanson joue sur le générique de fin du film. Écoutez «Lost Girl» ci-dessous.

“Nous avons été très chanceux avec le groupe incroyable que nous avons pu constituer dans un délai très court”, a déclaré Williams dans un communiqué. «En deux ou trois jours, nous avons eu Benmont Tench et Steve Ferrone des Heartbreakers et Val McCallum, qui joue dans le groupe de Jackson Browne, ainsi que Blake Mills, qui jouait dans mon groupe il y a plusieurs années. C’était vraiment un groupe incroyable. Je pense que tout était censé l’être. »

Lost Girls a été réalisé par Liz Garbus. Le film a été présenté en première à Sundance 2020 et a frappé Netflix la semaine dernière. Lost Girls est basé sur le livre du même nom de Robert Kolker et met en vedette Amy Ryan dans le rôle de Mari Gilbert, une mère qui essaie de retrouver sa fille disparue.

“J’ai été frappé par des étoiles et au-delà honoré que la grande Lucinda Williams ait suffisamment aimé le film pour vouloir créer une chanson pour lui”, a déclaré Liz Garbus. «Travailler avec elle était un rêve devenu réalité. Elle sympathisait profondément avec Mari et voulait écrire une chanson de son point de vue. Je pense que la piste est déchirante. »

Le mois prochain, le 24 avril, Lucinda Williams sortira son nouvel album Good Souls Better Angels. Williams a produit son nouveau disque avec Tom Overby et Ray Kennedy, qui ont travaillé pour la dernière fois avec elle sur l’album phare de 1998, Car Wheels on a Gravel Road.

