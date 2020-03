Luke Jenner de The Rapture annonce son premier album et partage “You’re Not Alone”

Il y a exactement douze mois, The Rapture est revenu sur scène pour rendre ce disque / danse / post-punk qui est tombé tellement amoureux dans les années 2000. Aventurer une bonne série de concerts en 2019, y compris sa participation au festival Tropic, The Rapture a été quelque peu occupé. Cependant, Luke Jenner, chanteur et guitariste du groupe new-yorkais, a également eu le temps de faire son premier album solo. Aujourd’hui, nous partageons le premier single de 1, “Vous n’êtes pas seul”.

Dans ce nouveau LP, avec date de sortie le 15 maiJenner utilise son histoire de vie pour nous raconter son passé. Selon le communiqué de presse qu’il a partagé, l’album parle du traumatisme de la maltraitance des enfants dans sa famille et reflète le bonheur qu’il cherche maintenant dans sa propre famille et le système de soutien qu’il a trouvé chez d’autres survivants comme lui. Il reste certainement des thèmes délicats entre voir dans «You’re Not Alone» avec sa mélodie lente reposant sur un piano et une voix ténue et triste.

“Vous n’êtes pas seul” est une invitation à plus “, a déclaré Jenner dans un communiqué. «J’ai fait cet album pour rassembler ma famille, mes amis et ma musique en une seule chose. Ne blesser personne, ne montrer personne. Mais simplement pour avoir une conversation avec ceux qui veulent avoir une conversation avec moi ». Ici, Jenner se souvient également d’autres moments vulnérables de son adolescence, comme le sentiment d’être victime d’intimidation à l’école, auquel il consacre quelques mots: “Vous ont-ils regardé dans les yeux quand ils vous ont traité de connard?” (“Vous ont-ils regardé dans les yeux quand ils vous ont appelé un con?”). Vous pouvez écouter la chanson et regarder la vidéo animée de la chanson ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles de The Rapture, Jenner a déclaré à Consequence of Sound dans une interview exclusive: The Rapture est “certainement ouvert” à des projets qui impliquent également le retour au studio. “Je voudrais faire ça indéfiniment et faire de la nouvelle musique”Il a commenté, ajoutant: “Je pense que nous sommes tous prudemment optimistes.”