L’usine de fabrication de vinyle d’Apollo Transco tombe en flammes – littéralement

L’usine de production de laque d’Apollo Transco a été détruite dans un incendie qui fait rage – la cause reste inconnue.

Tard hier, un incendie s’est déclaré à l’intérieur de l’entrepôt de production de laque d’Apollo Transco, et les autorités ont maintenant indiqué que le bâtiment avait été complètement détruit.

L’usine de Banning, en Californie, était l’un des deux seuls établissements connus (l’autre étant le MDC japonais) capable de créer les disques de laque utilisés pour former des disques maîtres en vinyle, à partir desquels des copies de disques supplémentaires sont pressées. Les maîtres de vinyle peuvent également être fabriqués par un processus appelé mastering direct du métal, mais une pièce de coupe complexe et difficile à fabriquer est nécessaire, et pour cela et pour d’autres raisons, la plupart des maisons de disques vinyle utilisent de la laque.

Aucun civil ni pompier n’a été blessé lors de l’incendie, et la cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête. Dans une brève interview avec des journalistes sur place, Sam Smith, le directeur d’Apollo Transco, a déclaré qu’elle avait d’abord vu des flammes sortir de la zone de mélange chimique de la structure de 15 000 pieds carrés.

À ce stade, on ne sait pas exactement dans quelle mesure l’incident aura un impact sur les fabricants de vinyle; l’épisode pourrait bien perturber les plans de production en cours et provoquer un pivot à l’échelle de l’industrie vers la maîtrise directe des métaux susmentionnée.

Apollo Masters a été fondée en 1936 et a déménagé à Banning en 1987. En 2007, la société a acquis les actifs de Transco Masters, se taillant ainsi une part encore plus importante du marché. Les ventes de vinyle ayant augmenté chaque année depuis le rachat d’Apollo Transco (dont 1,24 million d’unités vendues pendant la semaine de Noël de 2019), l’investissement semblait sage et les perspectives d’avenir semblaient brillantes. Maintenant, il est difficile de dire quand – ou si – l’entreprise va reconstruire et reprendre ses activités.

Dans une déclaration, Vinyl Alliance, un groupe commercial et défenseur des disques vinyles, a déclaré que l’incendie d’Apollo Transco était «un triste jour pour l’industrie du vinyle». La nouvelle organisation a également déclaré qu’elle espérait que les employés et les pompiers ne seraient pas blessés, et qu’Apollo reprendrait ses activités le plus tôt possible.