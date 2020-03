Lynch Mob enregistre de nouveau l’album «Wicked Sensation» pour son 30e anniversaire

LYNCH MOB – avec guitariste George Lynch et chanteur Oni Logan – est en train de réenregistrer son premier album, “Wicked Sensation”, pour le 30e anniversaire du LP.

Les nouvelles de LYNCH MOBLe plan de refaire son premier record a été battu par le batteur Brian Tichy, qui a rejoint le groupe plus tôt cette année. Parlant de la façon dont la pandémie de coronavirus a affecté ses activités de tournée, il a déclaré à MA Entertainment Global (entendre l’audio ci-dessous): “J’ai joué cette année avec George Lynch et son LYNCH MOB bande. Et nous avons ajouté des dates de tournée assez régulièrement. Nous venons de démarrer en février. C’est comme la tournée du 30e anniversaire de son premier disque, et [we’re] jouer le disque dans son intégralité. Nous avons donc créé de nouveaux produits avec cela – des t-shirts – et le spectacle est basé sur le premier album. Et nous faisons un réenregistrement de tout le premier enregistrement – une sorte de version révisée et repensée de ce premier enregistrement, «Wicked Sensation». Ce que nous faisons maintenant – maintenant, nous progressons simplement plus rapidement.

“Heureusement, entre moi et George Lynch et le ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson, qui était également DOKKEN avec George à l’époque, nous vivons tous ici, dans la même ville, et nous avons tous nos propres studios à domicile “, at-il ajouté.”Jeffà 10 minutes de moi, et George est encore 10-15 minutes. Donc, entre nos trois studios, il y a environ quatre projets entre les deux sur lesquels je joue. Nous faisons donc tout cela maintenant. Au lieu que ce soit des choses qui se produiraient tout au long de l’année, nous collons tout cela dans ce laps de temps en ce moment, et nous en tirerons le meilleur parti. “

Logan d’abord connecté avec LYNCH MOB en 1990, mais quitte le groupe après la sortie de son premier album, pour rejoindre la tenue à la fin des années 2000. Son dernier départ de LYNCH MOB a eu lieu en janvier 2018. À l’époque, il a déclaré dans un communiqué qu’il “avait hâte d’écrire avec d’autres artistes et groupes”.

Logan est présenté sur cinq des LYNCH MOBhuit albums, dont les débuts du groupe, 1990 “Wicked Sensation”, ainsi que 2009 “Fumée et miroirs”, 2014’s “Sun Red Sun”, 2015’s “Rebelle” et 2017 “La fraternité”.

Dans une interview avec “Le droit au rock”, Lyncher dit qu’il était en paix avec le fait que LYNCH MOB n’aura jamais de programmation permanente.

“LYNCH MOB est un appareil fluide et une porte tournante “, at-il dit.” Et ça va. J’ai appris à vivre avec ça et à l’embrasser. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).