Lzzy Hale de Halestorm discute des luttes de santé mentale: «Nous traversons tous les mêmes choses»

HALESTORM chanteur Lzzy Hale a parlé à Zippo Encore‘s “Mec (et un poussin) parler S # * t dans un camion” à propos de sa décision de lancer une campagne de sensibilisation à la santé mentale à la suite de la mort tragique de HUNTRESS frontwoman Jill Janus. Peu après Jillpasse, Lzzy a publié une photo d’elle sur les réseaux sociaux en train de lever les cornes, et a encouragé les autres personnes souffrant de maladie mentale à faire de même et à étiqueter leurs messages avec #RaiseYourHorns. Dans les jours qui ont suivi, des milliers de fans de rock du monde entier ont partagé le hashtag et leurs histoires.

“Mon frère[[HALESTORM le batteur Arejay Hale]et j’ai tous les deux été touchés de bien des façons par la maladie mentale “, a-t-elle déclaré à l’hôte. Jose Mangin. “Cela traverse notre famille. Et nous avons perdu beaucoup d’amis – pas seulement les stars du rock, mais beaucoup d’amis – à cela. C’est incroyable comment cela n’a pas d’importance, votre vie, et peu importe quoi … Vous pouvez sembler parfaitement heureux, mais tout le monde se bat [something internally]. Et ce que je vois surtout, en particulier dans notre communauté – nous avons une base de fans tellement incroyable; tout le monde se soulève. Donc nous nous asseyons en quelque sorte. Mais c’est formidable de le rappeler à tout le monde. Même les gens comme moi et tous ceux à qui vous parlez, nous sommes tous les mêmes – nous vivons tous les mêmes choses. “

Lzzy a également parlé de l’importance de fournir une plate-forme aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale pour partager leurs histoires et se connecter.

“Je me suis dit ça quand j’étais adolescent”, a-t-elle expliqué. “Parce qu’il y a une différence entre avoir suffisamment confiance en vous-même pour que vous arriviez à un point où les gens écoutent ce que vous avez à dire, puis que les choses se passent réellement. Je suis donc en mesure en ce moment où, pour ou pire – croyez-moi, pour le meilleur ou pour le pire – il y a des gens qui font attention. Donc, vous pourriez aussi bien pousser cela là-bas, et mettre cette positivité là-bas, et être une bonne personne et montrer aux gens des choses qu’ils n’ont peut-être pas faites. t sais. Et je pense que c’est important. “

HALESTORM guitariste Joe Hottinger révélé dans une récente interview avec Guitar Bonedo que le groupe a fini d’enregistrer un nouvel EP, bien qu’il ne veuille pas divulguer les détails du disque.

Le nouvel EP sera le premier du groupe depuis le troisième EP du groupe, “ReAniMate 3.0: le CoVeRs eP”, qui est sorti en janvier 2017.

HALESTORM a annoncé une série de concerts aux États-Unis au printemps 2020. Les dates débutent le 17 avril lors d’un festival de radio à Tampa, en Floride.



