Lzzy Hale de Halestorm donne le coup d’envoi de la toute première saison de Nashville Sc en Ligue majeure de football (vidéo)

Comme Nashville SC (Nashville Soccer Club) les joueurs se sont installés sur le terrain pour lancer leur toute première saison Major League Soccer le samedi 29 février, les fans regardaient la section The Backline où l’artiste rock Lzzy Hale a été le premier à jouer le Gibson Guitar Riff pour lancer le jeu. UNE Grammychanteuse et compositrice primée avec son groupe HALESTORM, Lzzy est reconnu comme l’un des meilleurs chanteurs de rock and roll et sera désormais le fer de lance d’une nouvelle tendance pour Nashville SC Ventilateurs. Le Gibson Guitar Riff est un rituel spécial à chaque Nashville SC jeu qui met en vedette différents artistes musicaux tout au long de la saison alors qu’ils augmentent l’énergie en faisant vibrer en direct devant les fans une guitare Gibson Les Paul Hero de 1968, personnalisée pour le Nashville Soccer Club et connu comme “The Guitar” juste avant le coup d’envoi du jeu.

Après la représentation, Vigoureux l’a prise Instagram d’écrire: “Merci beaucoup à @nashvillesc et @mls de m’avoir invité ce soir! Nous avons écrit l’histoire et composé ce nouveau chapitre avec ROCK N ROLL. Merci à @gibsonguitar d’avoir créé cette guitare, une œuvre d’art et d’histoire Il sera mis aux enchères à la fin de l’année, il est signé par moi et sera signé par Walker Zimmerman @thewalkerzim aussi! Ce fut une soirée incroyable pour la famille Nash! Je t’aime Nashville! “

Nashville SC est un Major League Soccer club initialement fondé par des supporters locaux en 2013 en tant qu’organisation de football amateur appelée Nashville Football Club. Il est officiellement devenu Nashville Soccer Club en 2016 quand il a gagné un club de championnat USL et comme il a commencé sa candidature pour rejoindre Major League Soccer. Le 20 décembre 2017, Nashville SC est devenu la 24e organisation à recevoir un MLS club. Nashville SC commencera sa participation à MLS en 2020 au Nissan Stadium avant de déménager dans son nouveau stade permanent en 2022, qui sera le plus grand stade dédié au football aux États-Unis.



