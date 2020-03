Lzzy Hale de Halestorm sur la pandémie de coronavirus: “ Restez à la maison, et nous traverserons la situation de notre espèce depuis des milliards d’années ”

HALESTORM frontwoman Lzzy Hale a écrit une lettre ouverte à ses collègues musiciens et spectateurs, les exhortant à rester à la maison et à éviter les rassemblements publics.

Un certain nombre d’artistes ont vu leurs dates de concerts baisser car ils sont soit annulés soit reportés à la suite de la propagation mondiale de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Alors que des pays comme l’Italie se verrouillent pour essayer de contenir la propagation du virus, les festivals et les premières de films sont également reportés ou annulés à travers le monde.

Le dimanche, Vigoureux l’a prise Instagram de réprimander ceux qui n’observent pas l’auto-quarantaine et mettent en danger de mort les personnes âgées et les patients souffrant de maladies préexistantes.

Elle a écrit: “Chers collègues musiciens et spectateurs: Je comprends votre besoin de musique live, je comprends votre besoin de jouer sur scène. Je suis avec vous, j’ai ce même besoin primordial, surtout en ces temps difficiles et déroutants. Mais … Il est extrêmement irresponsable de promouvoir ou de participer à de grands rassemblements en ce moment.

“Toute la mentalité” vous ne pouvez pas nous faire peur “est ridicule. Le virus n’est pas un terroriste, et il ne sera pas découragé ou impressionné par votre bravoure. C’est une pandémie. Et en encourageant ou en assistant à de grands rassemblements de personnes que vous êtes contribuant à la mort de personnes qui n’ont pas un système immunitaire sain pour le combattre. Il s’agit de quelqu’un de grand-parent, de quelqu’un d’enfant, de quelqu’un de frère, de maman, de papa ou d’un ami de quelqu’un. Soyez reconnaissant si votre seule difficulté dans tout cela est que vous vous ennuyez ou devez pincer des sous pendant un certain temps jusqu’à ce que cela explose. .

“Ne faites pas partie du problème. Allez lécher votre siège de toilette si vous voulez prouver à quel point vous n’avez pas peur des virus … puis allez faire preuve de créativité, écrire une chanson, écrire un livre, pratiquer votre instrument, jouer via insta live, découvrez de nouvelles musiques, apprenez une nouvelle compétence, regardez des films, jouez à des jeux de cartes, etc. Nous sommes extrêmement chanceux de vivre à l’ère d’Internet, où nous pouvons être social, nous connecter, nous encourager les uns les autres et garder le balle roulant quelque peu jusqu’à ce que les choses se calment.

«Il est important de se rappeler que nous sommes TOUS ENSEMBLE ENSEMBLE! Nous devons agir comme une seule race humaine en mettant de côté notre fierté, nos ego, nos désirs frivoles et nos petites différences.

“Respectez votre prochain. Restez à la maison, et nous passerons à travers ce que notre espèce a fait pendant des milliards d’années. Et attendons avec impatience la fin de cette crise … OH QUELLE FÊTE CE SERA!

“On se voit sur l’autre côté!”

Il y a eu à ce jour plus de 169 000 cas confirmés et plus de 6 000 décès, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme.

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

En Italie, qui compte l’une des plus anciennes populations du monde, 100% des personnes décédées ont plus de 60 ans et la grande majorité plus de 80 ans.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.



