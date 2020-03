Lzzy Hale de Halestorm: Tutoriel guitare de Maniacs Tv

Australia’s Maniacs a mis en ligne des séquences vidéo de HALESTORMc’est Lzzy Hale parler à travers son équipement et son style de jeu, tiré sur le Australis à Sydney, Australie. Découvrez-le ci-dessous.

HALESTORM a récemment repris le processus de composition pour son prochain album. Plus tôt ce mois-ci, le guitariste Joe Hottinger a décrit la nouvelle musique du groupe comme «fraîche et bizarre».

De retour en janvier, Vigoureux Raconté Bionic Buzz cette HALESTORM a “écrit” et “démo” du nouveau matériel. Elle a également révélé que le groupe avait “deux EP à paraître”, bien qu’elle n’ait fourni aucune information sur la question de savoir s’ils contiendraient de la musique fraîche ou des versions retravaillées des chansons d’autres artistes. “Qu’ils soient ou non entièrement couverts ou qu’ils soient encore plus ridicules, je ne peux pas le dire”, a-t-elle déclaré.

En décembre dernier, Hottinger Raconté Guitar Bonedo que le groupe a fini d’enregistrer un nouvel EP, bien qu’il ne veuille pas divulguer des détails sur le disque.

Hottinger a expliqué: “Il y aura plus d’informations à ce sujet à venir. Ça commence à être mélangé maintenant, et ça a l’air génial. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vraiment fait auparavant. Tout le monde attend un EP de couverture, mais … nous sommes sur le point de secouez-le un peu. Techniquement, c’est un EP de reprise. [Laughs] Vous découvrirez. C’est cool.”

Lzzy a ajouté: “Cela ne ressemble en rien à ce que vous pensez. Nous ne pouvons pas vraiment en parler.”

Les deux nouveaux EP seront les premiers du groupe depuis le troisième EP du groupe, “ReAniMate 3.0: le CoVeRs eP”, qui est sorti en janvier 2017.

HALESTORMquatrième album studio de longue durée, “Vicieux”, est sorti en 2018.



