Lzzy Hale utilisera le temps d’arrêt du coronavirus pour affiner les chansons pour le prochain album de Halestorm

Lors d’une apparition le 2 avril sur SiriusXMc’est “Nation du Tronc”, HALESTORM frontwoman Lzzy Hale a parlé de l’avancement des sessions de composition pour le suivi du groupe en 2018 “Vicieux” album.

“Nous étions en fait censés nous réunir avec Nick Raskulinecz et commencer quelques pré-[production when the coronavirus crisis began]”, a-t-elle dit.” Donc, cela ne se produira pas nécessairement de si tôt. Mais je l’utilise plus ou moins à mon avantage. Parce que maintenant, tout ce que j’ai à faire est de dépasser ce que j’ai écrit et de m’assurer d’avoir suffisamment de contenu pour que tout recommence à nouveau et que nous puissions hausser la barre [as we did] avec ‘Vicieux’. “

Selon Lzzy, la pandémie de coronavirus a eu un impact sur les thèmes lyriques abordés dans le nouveau HALESTORM Chansons.

“La chose la plus étrange est de savoir comment le sujet a maintenant changé”, a-t-elle déclaré. “Avec l’écriture des paroles, il y a un tas de choses différentes qui me passionnaient ou qui m’intéressaient il y a quelques semaines, et maintenant, je ne sais pas – les paroles signifient quelque chose de différent maintenant. Même les chansons que nous avons déjà. nous faisions ça Tic hier pour collecter des fonds pour ce fonds de secours pour le personnel médical et aussi essayer de collecter des fonds pour peut-être éventuellement obtenir un vaccin… Nous avons interprété deux chansons – une de nos chansons était ‘Le silence’ hors du ‘Vicieux’ et l’autre était ‘À nous’. Et c’est incroyable comme je chantais ces paroles, tout d’un coup, cela signifie juste quelque chose de complètement différent de ce qu’il y a quelques semaines. Et donc j’aborde cela avec presque cela – l’excitation, oui, mais j’ai aussi l’impression d’observer le monde d’une manière différente. Donc, je pourrais finir par finir – même les chansons que je pensais dignes de l’album il y a quelques semaines, je devrais peut-être les jeter pour le moment et recommencer. “

“C’est tellement étrange parce que vous n’avez pas ce physique,” Hé, je traîne à une fête avec mes amis et je bois du vin “, ces sujets ne sont pas vraiment là en ce moment”, a ajouté Hale. “Vous pensez plus intérieurement et aussi plus, je suppose, la population de masse et le monde. Donc, je pense que de bien des façons, quelles que soient ces nouvelles chansons en ce moment, ce sont les deux catégories – c’est soit extrêmement personnel ou absolument ‘ un pour le monde. C’est donc un peu fou. [Laughs]”

A demandé si l’un des nouveaux HALESTORM des chansons ont déjà été enregistrées, Lzzy a déclaré: “C’est juste un mode démo, complètement. Et la bonne chose à propos de certains équipements que j’ai récupérés [at home in Nashville] au cours des deux dernières années, c’est que, sauf pour la batterie, tout ce que j’enregistre à la maison via la guitare, le piano, la voix, si c’est vraiment la prise du gardien, nous pouvons l’utiliser. Cela s’est réellement produit ‘Vicieux’, pendant que nous faisions cela. Parce que je faisais ces démos à la maison avec cet équipement, alors nous allions au studio quelques semaines plus tard, après que l’excitation de la chanson soit morte, puis pseudo, étant le gars avec les oreilles, il est comme: ‘Hé, mec, tu as ces inflexions dans tes démos qui ne sont tout simplement pas là en ce moment. Tu penses trop. Donc, soit nous devions faire un retour en arrière et me faire étudier ma démo, soit il dirait: «Hé, nous allons simplement mettre ça là-bas. Nous utiliserons [the demo version]. “”

De retour en janvier, Vigoureux Raconté Bionic Buzz cette HALESTORM a “écrit” et “démo” du nouveau matériel. Elle a également révélé que le groupe avait “deux EP à paraître”, bien qu’elle n’ait fourni aucune information sur la question de savoir s’ils contiendraient de la musique fraîche ou des versions retravaillées des chansons d’autres artistes. “Qu’ils soient ou non entièrement couverts ou qu’ils soient encore plus ridicules, je ne peux pas le dire”, a-t-elle déclaré.

En décembre dernier, guitariste Joe Hottinger Raconté Guitar Bonedo que le groupe a fini d’enregistrer un nouvel EP, bien qu’il ne veuille pas divulguer des détails sur le disque.

Hottinger a expliqué: “Il y aura plus d’informations à ce sujet à venir. Ça commence à être mélangé maintenant, et ça a l’air génial. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vraiment fait auparavant. Tout le monde attend un EP de couverture, mais … nous sommes sur le point de secouez-le un peu. Techniquement, c’est un EP de reprise. [Laughs] Vous découvrirez. C’est cool.”

Lzzy a ajouté: “Cela ne ressemble en rien à ce que vous pensez. Nous ne pouvons pas vraiment en parler.”

Les deux nouveaux EP seront les premiers du groupe depuis le troisième EP du groupe, “ReAniMate 3.0: le CoVeRs eP”, qui est sorti en janvier 2017.