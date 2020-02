M. Bungle joue son premier spectacle en près de 20 ans (vidéo)

MONSIEUR. BUNGLE a joué son premier spectacle en près de 20 ans hier soir (mercredi 5 février) au Fonda Theatre de Los Angeles, en Californie. Le concert a vu le groupe né à Eureka effectuer sa démo de 1986 dans son intégralité, et a marqué la première fois que ces chansons ont été jouées en direct depuis plus de 30 ans. MONSIEUR. BUNGLE a également joué une nouvelle piste qui aurait été appelée “Meth”, ainsi que des reprises de chansons de SLAYER, GAZON. , SIÈGE, JOINTS ET CROFT et LES EXPLOITÉS).

MONSIEUR. BUNGLELa programmation 2020 se compose de membres originaux Trevor Dunn, Mike Patton et Trey Spruance, de même que Scott Ian (ANTHRAX, GAZON.) et Dave Lombardo (CROIX MORTE, SLAYER, TENDANCES SUICIDAIRES).

MONSIEUR. BUNGLE a deux autres spectacles programmés au Fonda avant de se rendre à San Francisco et à New York.

M’a dit Spruance: “Depuis Trevor éclos «La colère qui fait rage du lapin de Pâques v.2» idée il y a quelques années, Patton, Lombardo, lui et moi avions chacun incubé une idée de cet œuf. Lombardo m’a appelé un jour et m’a demandé de faire des démos de guitare pour qu’il puisse apprendre les chansons. Il a eu cette idée généreuse de surprendre les autres gars en étant totalement prêt à suivre les morceaux. Il se trouve que j’étais à Eureka à l’époque. Donc, je me suis retrouvé à revisiter tous ces riffs dans la même putain de ville et dans la même putain de maison où j’ai enregistré toutes les guitares originales sur cette démo 33 ans plus tôt. Il y avait quelque chose à travailler physiquement sur la manie de ces riffs à nouveau à Dave Lombardodemande, dans cet environnement – ça m’a juste ouvert la tête. Il n’a pas fallu longtemps avant que le train du destin ait pris trop de vitesse pour qu’aucun de nous ne saute. “

Ajoutée Dunn: “Quand nous avons enregistré cette démo, nous avions 16 et 17 ans et nous étions absolument sérieux au sujet de la musique. À l’époque, nous vivions le déluge du métal des années 80 et absorbions chaque riff et chaque remplissage de batterie de tous les groupes connus de Du Danemark à San Francisco. L’enregistrement et la lecture étaient amateurs (sauf pour Treydes solos de jeux vidéo) mais la composition et l’esprit scolarisés étaient solides. J’ai toujours eu l’impression que cette musique tenait bon et méritait d’être présentée dans un ensemble plus clair et plus défini même si cela signifiait être 33 ans plus tard. “

M’a dit Patton: “Je me souviens d’avoir écrit des riffs pour cette cassette dans le garage de mes parents, sans chaleur, alors j’ai enregistré dans un sac de couchage pour la chaleur analogique, en jouant une guitare acoustique à une corde qui a été sifflée dans un ghetto blaster. Dieu merci, j’avais Trevor et Trey pour aider à déchiffrer mes riffs pourris en quelque chose d’intelligible! “

Commenté Ian: “Quand Mike m’a frappé à ce sujet, mon cerveau a pensé qu’il me demandait si je voulais venir à un spectacle, lui sachant que je suis ÉNORME BUNGLE ventilateur. Quand j’ai réalisé qu’il voulait vraiment que je joue de la guitare avec eux, cela m’a brisé le cerveau; J’étais un désordre gigotant et baveux. D’une certaine façon, j’ai picoré Y E S sur mon clavier et merde sacrée dans laquelle je joue MONSIEUR. BUNGLE. Sérieusement, c’est un honneur et un privilège de pouvoir jouer avec mon «Monsieur» préféré groupe de tous les temps. “

M’a dit Lombardo: “Je ne sais pas ce qu’il y avait dans l’eau à Eureka, en Californie, mais ce n’était certainement pas propre. Ce sera un groupe ridiculement fou pour jouer avec et je suis honoré d’avoir été invité à rejoindre la colère . “

L’idée que Dunn, Patton et Spruance sont rejoints par leurs premiers héros musicaux n’est pas perdu pour les musiciens.

M’a dit Dunn: “Ils sont un pourcentage important des” Big Four “, qui ont tous eu un impact majeur sur nous. Mis à part leurs compétences évidentes et – pour crier à haute voix, INVENTION de ce genre – il n’y a rien de tel que d’être dans un groupe avec ceux à qui vous avez des rapports. Si nous retournons à la source avec ce genre de choses, nous pourrions aussi bien retourner TOUT LE CHEMIN. “

Ajoutée Patton: “Avoir Scott et Dave avec nous dans cette mission suicide est plus qu’un honneur. ILS sont une grande partie de la raison pour laquelle nous avons écrit ce genre de choses en premier lieu, et le réaliser 30 ans plus tard avec ces maestros est un miracle absolu… nous pouvons enfin jouer correctement ce non-sens chez les adolescents! Une catharsis totale pour nous. “

Commenté Spruance: “Lors de notre tout premier spectacle, au Bayside Grange Hall, le 30 novembre 1985, nous avons joué SLAYERc’est ‘Guerre chimique’ et un GAZON. couverture. Je veux dire, tu plaisantes ?? Nous avons ADORÉ ces gars! Et maintenant ils vont JOUER dans notre groupe? “

Support à MONSIEUR. BUNGLELes spectacles de février sont fournis par un mélange d’artistes qui ont tous deux influencé la démo de la tenue née à Eureka en 1986, ainsi que par des groupes actuels dont les musiciens sont à la fois fans et qui ressentent l’esprit de cette époque, à la fois musicalement et attitude. Cueilli à la main par le MONSIEUR. BUNGLE membres du groupe, les ouvreurs comprennent DÉCAPITATION DES BOVINS, POSSÉDÉ, HIRAX, LES MELVINS, HO99O9, C * NTS et PROJECTEURS.

“En rassemblant ces spectacles, nous avons pensé que c’était une excellente occasion d’exposer un public sans méfiance à certains des groupes de thrash, de death metal et de hardcore absolument légendaires qui nous ont inspiré à l’origine au milieu des années 80”, a expliqué Spruance. “Et si nous allons le faire, pourquoi ne pas retrouver certains des groupes tout aussi légendaires avec lesquels nous étions proches dans les années 90? Et pourquoi se concentrer uniquement sur le passé? Des groupes actuels qui se sont inspirés d’une sorte de le côté le plus lourd de MONSIEUR. BUNGLE en faisant leur propre truc, pourquoi ne pas inviter quelques privilégiés qui ont réussi à nous inspirer? ”