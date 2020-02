M.I.A. Lance les vidéos prometteuses de son compte Patreon, de nouvelles musiques et bien plus encore

M.I.A. a lancé son propre compte Patreon. Patreon est une plate-forme d’adhésion qui permet aux fans de soutenir les artistes et les entrepreneurs à différents prix. En retour, ils ont accès à un contenu exclusif. Consultez la page de M.I.A ici. Il présente actuellement des images de studio en coulisses, dont une vidéo avec Skrillex, et la promesse de retransmissions en direct, de questions et réponses et de nouvelles musiques potentielles.

“Je fais un Patreon, parce que je fais tellement de trucs et j’enregistre tellement de choses qui ne sont pas de la musique et qui ne conviennent pas aux autres plateformes”, a expliqué M.I.A. a déclaré dans un communiqué de presse. «J’ai essayé toutes les autres plates-formes et c’est comme: celle-ci est trop méchante et détestable, celle-ci est trop fausse et obsédée, et celle-ci vend juste toutes vos données à Cambridge Analytica… Espérons que celle-ci va être juste. “

Kerri Pollard de Patreon a ajouté: «Nous sommes fiers de fournir M.I.A. une plate-forme pour s’engager librement et de manière indépendante avec la communauté qu’elle construit depuis des décennies. Lorsque les artistes invitent leurs fans à devenir des participants actifs dans leur processus de création, ils sont capables de créer des liens plus significatifs et de placer la créativité sur tout. Pour une artiste comme M.I.A qui peut tirer parti de la technologie pour favoriser des expériences uniques avec sa communauté, c’est tout ce que Patreon propose. »

Parmi les avantages de premier plan, M.I.A. promet “un contenu surprise aléatoire”, en disant: “Ce pourrait être une chanson, une recette, un manifeste, peut-être que je pourrais vous aider avec vos devoirs, vous pourriez être mon manager pendant une journée, dites-moi quoi faire de ma carrière, des séances de thérapie, des conseils de rencontres, nous verrons ce qui se passe. “

M.I.A. a d’abord publié les nouvelles dans un article Instagram, qui présente un extrait de musique apparemment nouvelle. Selon le communiqué de presse, son compte Patreon donnera aux membres l’accès à des images inédites de son documentaire 2018 MATANGI / MAYA / M.I.A, des illustrations exclusives, des courts métrages, des clips et des journaux vidéo, des livestreams mensuels et des sessions de questions-réponses, et plus encore.

Le dernier album studio de M.I.A était l’AIM de 2016. En 2018, elle a lancé l’idée de la retraite. “Il est temps que de nouvelles personnes arrivent, mais c’est très difficile”, a-t-elle déclaré. «Parce qu’en fait, je pense que c’est plus difficile maintenant qu’il ne l’était pour moi il y a 15 ans, ce qui est fou. C’est vraiment fou. “

Plus tôt cette année, M.I.A. est devenu membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE). Elle a reçu l’honneur du prince William au palais de Buckingham.

