M.I.A. Partage une nouvelle chanson «OHMNI 202091»: écouter

M.I.A. a partagé sa première nouvelle chanson en trois ans. Écoutez «OHMNI 202091» sur sa page Patreon et lisez les paroles ci-dessous. Dans un tweet, elle a présenté la chanson en l’appelant “musique gratuite pour vous faire foutre hors du lit”.

La chanson est disponible gratuitement via son compte Patreon, qui a été lancé en janvier. Elle a lancé la page avec la promesse que les fans auraient accès à la musique, aux diffusions en direct, aux questions et réponses, etc.

M.I.A. a sorti son cinquième album AIM en septembre 2016, et le documentaire MATANGI / MAYA / M.I.A. arrivé deux ans plus tard. En 2018, elle a partagé une vidéo inédite pour sa chanson «Reload», qu’elle a enregistrée en 2004 mais n’a pas sortie avant son inclusion sur MATANGI / MAYA / M.I.A. bande sonore. Elle a été nommée membre de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique en juin 2019 pour ses «services à la musique».

Revisitez le long métrage de 2016 de Pitchfork «The Survivor: A Conversation with M.I.A.»

.