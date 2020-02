Ma chimie chimique sera-t-elle présentée à Machaca 2020?

L’après-midi du jeudi 13 février, la nouvelle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux que My Chemical Romance, un groupe dirigé par Gerard Way, serait présenté dans le cadre de la programmation officielle de Machaca 2020, prévue pour le 27 juin. Mais comment cette rumeur est-elle apparue et pourquoi a-t-elle tendance sur Twitter et les moteurs de recherche au Mexique?

Eh bien, tout a commencé quand Sur la page officielle de Jay Weinberg, batteur de Slipknot, les dates de ses présentations sont sorties. Comme nous le savons, Slipknot sera présenté lors de ce festival à Monterrey, après le chaos qui a été généré lors du Knotfest 2019 où le groupe n’a pas pu être présenté avec d’autres comme Evanescence. Le 27 juin, selon le calendrier de Weinberg, la date du Machaca apparaît, et tout est devenu incontrôlable lorsque le nom de My Chemical Romance est sorti: “Il apparaîtra avec My Chemical Romance et plus”.

Cependant, Il y avait déjà quelques changements à la page Weinberg, c’est-à-dire que le nom de My Chemical Romance a été supprimé … Tout peut être une confusion ou une erreur. À leur retour, le groupe Gerard Way a commencé à jouer dans différentes villes du monde à la fin de 2019, mais il n’a jamais annoncé de date ni donné d’indices pour visiter le Mexique. De l’autre côté, Ce n’est pas une nouveauté que certains groupes annoncent avant le festival qu’ils se produiront quelque part, et ils le font, généralement, sur leurs réseaux sociaux ou site officiel.

La dernière fois que My Chemical Romance a visité le Mexique, c’était le 7 octobre 2007 au Palais des Sports de Mexico. Dans certaines déclarations de groupes, ils ont dit que Cette présentation a été la meilleure de sa carrière, et ils ont même sorti le concert sur DVD. Donc, cela ne semble pas être une idée folle qui, d’ici 2020, pourrait être présentée au Mexique, soit dans la capitale, soit dans l’un des festivals les plus importants du pays tout au long de l’année.

Le dernier album de My Chemical Romance était Jours de danger: la vraie vie des fabuleux Killjoys, Qui apporte des chansons comme “SING”, “Na na na (na na na na na na na na na na)” ou “S / C / A / R / E / C / R / O / W”, entre autres. Lors de leurs concerts de retrouvailles, ils ont revu toute leur discographie, et c’est aussi la raison pour laquelle les fans du groupe ont suscité de nombreuses attentes autour de leur retour et la possibilité qu’ils viennent au Mexique.

Après 2013, avec la séparation du groupe, Gerard Way a décidé de travailler en soliste, libérant l’album Extraterrestre hésitant avec lequel il a visité le pays pour le présenter en 2014 au José Cuervo. Depuis ce temps, le groupe n’avait pas tenu de réunions ou donné des indices de leur retour avant la fin de 2019 …

Mais qui sait, mes amis … tout peut arriver … RESTEZ CONNECTÉ