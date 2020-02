Ma maman! Benny Andersson parle du retour d’ABBA

Ma maman! C’est reparti … Le groupe suédois “ABBA”, connu pour ses chansons très célèbres et collantes comme “Chiquitita”, “Dancing Queen” et “Fernando”, entre autres, mettra tous leurs fans à danser cette année avec du nouveau matériel , qui sera prêt d’ici la fin de 2020, très probablement Septembre, comme l’a confirmé le pianiste et membre du groupe, Benny Andersson, dans une interview.

Ce serait son deuxième versement après 35 ans d’absence, donc ce sera sûrement une garantie, l’album avec de nouvelles chansons devait sortir en 2019, mais les “ quatre fantastiques de la pop ”, ont préféré attendre pour affiner les détails et ajouter quelques autres rouleaux, bien qu’ils n’aient pas encore spécifié s’il s’agirait d’un album inédit ou d’une série du simple mêlé aux grands succès. Mais en attendant, dépoussiérer les pantalons évasés, les LP qui ont secoué des milliers de fans à travers le monde pendant les années 70 et 80, et faire preuve de patience.

😲 De nouvelles chansons #ABBA en septembre 2020? «C’est ce que nous visons», explique Benny y pic.twitter.com/LmFTBoYVJi

– ABBAtalk (@abbatalk) 1 février 2020

Dans une interview réalisée par le site fandom du groupe, «ABBA Talk», Andersson a daté de la sortie de la nouvelle musique tant attendue. «Ça vient cette année. Je suppose qu’après l’été. Mais je ne peux que deviner, car je ne suis pas vraiment sûr. Mais je pense que oui. “ Bien que peu de temps après, il ne pouvait pas supporter le désir de partager plus de détails.

“On ne devrait rien promettre, mais si je devais me décider moi-même, ce serait en septembre, je ne peux pas prendre cette décision seul. Mais c’est ce que nous visons », a déclaré l’arrangeur et producteur du film ABBA, “Mamma Mia!” Et sa suite à 2018. Prendre de l’avance sur l’une des chansons, “Ce sera une mélodie pop, très dansante”, tandis que d’autres seront réfléchissantes, avec une certaine touche nordique.

En 2018, ABBA avait annoncé qu’il enregistrerait de nouveaux morceaux pour la première fois, après leur absence notable sur scène. À l’origine, on pensait que les chansons allaient sortir l’année dernière, mais nous avons dû régler avec quelques singles intitulés “I Still Faith In You” et “Don’t Shut Me Down” avec lequel ils nous ont montré que le groupe suédois emblématique, dans certainsUn moment répudié en Suède pour avoir préféré la langue anglaise pour son répertoire, il a toujours le même sceau qui les distingue.

Actuellement, le quatuor dont le nom est l’acronyme de chacun de ses membres, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad, se ils trouvent en tournée et pas seulement à «Waterloo», mais le long de la côte est des États-Unis, mais très bientôt, nous aurons de nouvelles nouvelles de sa musique.