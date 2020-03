Ma mariée mourante publie un clip pour “To Outlive The Gods”

Le clip officiel de la chanson “Pour survivre aux dieux” de vétérans britanniques doom metal MA FEMME MOURANTE peut être vu ci-dessous. Dirigé par Hal Sinden, le clip présente le chanteur Aaron Stainthorpe et raconte l’histoire d’une histoire d’amour condamnée. Le morceau est extrait du dernier album studio du groupe, “Le fantôme d’Orion”, qui a été publié le 6 mars via Explosion nucléaire.

Stainthorpe déclare à propos de la chanson: “Quand la passion est si forte et si animée, même les dieux seront confus.”

Le nouveau MA FEMME MOURANTE Le disque présente un style plus accessible par rapport à certaines versions très techniques du groupe. “Le fantôme d’Orion” propose des compositions non seulement de proportions épiques, mais aussi de qualité intime, des voix de death metal aux cris douloureux d’un chanteur en manque. Le LP va monter et descendre comme le magnifique paysage du Yorkshire dans lequel il a été enregistré.

Avec des couches de guitares à la fois lourdes et harmoniques, Andrew Craighan a créé un paysage sonore riche qui est magnifiquement épique, amélioré avec des violons et des touches de Shaun MacGowan avec le murmure menaçant du violoncelle du violoncelliste acclamé Jo Quail. Et en parlant d’artistes invités, la merveilleuse voix de Lindy-Fay Hella (WARDRUNA) ajoute une beauté éthérée à l’album. Ajouter son style particulier de batterie cette fois-ci est Jeff Singer, dont les exploits de percussion ont élevé la section rythmique du groupe à un autre niveau aidé par le style sans effort Lena Abe à la guitare basse. Aaron Stainthorpe offre une performance convaincante et souvent dérangeante avec son propre style de chant particulier offrant des éloges sincères ainsi que le carnage viscéral d’une âme en souffrance, avec des paroles poétiques d’une qualité rarement vue dans ce genre.

L’œuvre de couverture pour “Le fantôme d’Orion” a été créé par l’artiste Eliran Kantor (TESTAMENT, TERRE GELÉE, SODOME).



