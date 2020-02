Mabel publie un nouveau single “Boyfriend”

La pop star montante britannique Mabel poursuit sa séquence chaude avec la sortie de son nouveau single, Boyfriend, via Polydor Records.

Comme son précédent tube, «Don’t Call Me Up», Mabel livre un autre hymne stimulant avec «Boyfriend» qui présente une production cossue pour soutenir son appel aux armes.

Co-écrit par Mabel et ses collègues hitmakers Steve Mac et Camille Purcell (le trio a travaillé ensemble auparavant sur ‘Don’t Call Me Up’ et ‘Mad Love’), ‘Boyfriend’ est le premier single solo officiel de Mabel depuis la sortie de son premier album. High Expectations, qui a fait ses débuts à la troisième place du classement des albums britanniques l’année dernière. Récemment, elle a fait équipe avec Tiësto sur la collaboration à succès, «God Is A Dancer».

Dans la vidéo qui l’accompagne, la chanteuse pop canalise la diva Rali des années 90 Aaliyah avec sa mode et sa chorégraphie. Dans un flip de genre inversé du succès culte des années 80 Weird Science, Mabel et son équipe conçoivent leurs petits amis idéaux dans un laboratoire informatique de haute technologie, alors qu’elle conçoit son partenaire idéal.

“J’ai écrit cette chanson avec l’équipe de rêve Camille Purcell et Steve Mac pour vous rappeler à tous que vouloir quelqu’un dans votre vie ne signifie pas que vous ne pouvez pas encore être dat b_ch”, a tweeté Mabel après la sortie de la chanson.

Le «petit ami» fait suite à la victoire de Mabel dans la catégorie Meilleure femelle britannique au Prix ​​britanniques, où elle a également interprété «Don’t Call Me Up», et a été rejointe sur le tapis rouge par sa mère, Neneh Cherry, 30 ans jusqu’à la date de sa propre victoire BRIT.

La pop star de 24 ans poursuit sa tournée en tête d’affiche ce mois-ci, ainsi que sa sortie sur le circuit des festivals d’été, notamment Lovebox, Parklife, Primavera Sound, Longitude and Reading et Leeds. Voir son itinéraire actuel ci-dessous.

Tournée Mabel High Expectations

21 février || Madrid || Joy Eslava (New Blood)

22 février || Barcelone || La 2 de Apolo (sang neuf)

24 février || Milan || Magazzini Generali

25 février || Zurich || Plaza Club

26 février || Paris || Le Trianon

28 février || Bruxelles || Orangerie

29 février || Cologne || Gloria

1er mars || Amsterdam || Melkweg

3 mars || Berlin || Kesselhaus

4 mars || Hambourg || Mojo

5 mars || Copenhagan || VEGA

4 juin || Barcelone || Primavera Sound

12 juin || Londres || Lovebox

14 juin || Manchester || Parklife

20 juin || Landgraat || Pinkpop

3 juillet || Dublin || Longitude

9 août || Newquay || Boardmasters

10 août || Budapest || Festival du Sziget

15 août || Helsinki || Festival Flow

28-29 août || Reading & Leeds Festival