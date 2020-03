Mac DeMarco annonce la sortie de l’album Cowboy Demos

Mac DeMarco a l’habitude de publier les démos brutes de ses albums. Il recommence. Les démos de son album 2019 Here Comes the Cowboy sont publiées sur deux collections différentes: Here Comes the Cowboy Demos sort le 17 avril (via le label de Mac) et Other Here Comes the Cowboy Demos sort le lendemain en tant que Record Store Day Exclusif. Consultez les listes de pistes et les couvertures d’albums ci-dessous.

Retrouvez les éditions physiques de Here Comes the Cowboy Demos sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Lisez l’interview de Pitchfork intitulée Family Matters avec Mac et Agnes DeMarco, «Mac DeMarco et sa maman parlent d’amour et de peur».

Voici les démos Cowboy:

01 Here Comes the Cowboy (démo)

02 Personne (démo)

03 Enfin seul (démo)

04 Little Dogs March (démo)

05 Préoccupé (démo)

06 Choo Choo (démo)

07 K (démo)

08 Heart to Heart (démo)

09 Hey Cowgirl (démo)

10 Sur la place (démo)

11 Tous nos jours (démo)

12 Skyless Moon (démo)

13 Baby Bye Bye (démo)

14 The Cattleman’s Prayer (démo)

Les autres démos de Here Comes:

01 Les yeux sur moi

02 Pouvoirs de retour

03 Hors de ma tête

04 Tommy

05 Voir rouge

06 Yap Man

07 Velvet Johnny

08 Très effrayant

09 Dave

Location de 10 ampères

11 New You

.