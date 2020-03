Mac DeMarco lance le service d’abonnement Eternal Family

L’auteur-compositeur-interprète canadien MacDeMarco a annoncé une nouvelle plateforme d’abonnement intrigante appelée Eternal Family. Décrite comme «une expérience d’adhésion gérée par des artistes et un endroit pour essayer de nouvelles idées», la bande-annonce farfelue d’Eternal Family présente des clips low-fi d’un autre artiste et absurde Jerry Paper, qui est également montré dans un tutoriel de musique funk pour Jerry Paper Teaches. comme DeMarco lui-même pour sa série Advanced Studio Recording Techniques.

À cinq dollars par mois, le service d’abonnement semble offrir une variété d’émissions courtes et longues – de Transmissions From BOINK, décrit comme, “Une expérience audiovisuelle canalisée par Jerry Paper”, à Making With Salina, dans lequel le La plasticienne et céramiste montréalaise Salina Ladha «fait bouger les choses». Parmi les autres faits saillants, mentionnons Soft Content, qui diffuse «Relaxing background visuals», Dirt Night, un feuilleton entièrement composé, oui, de saleté de l’actrice et productrice Cricket Arrison et de Jay Humor, un talk-show virtuel de fin de soirée animé par le comédien Jay Weingarten qui est “Diffusé à partir d’une biosphère dans Second Life”.

Le site de la famille éternelle comprend également une variété de vidéos d’archives. La collection actuelle du site présente tous le même homme faisant des activités telles que monter un escalator tout en riant hystériquement et en achetant des collations. En plus du contenu original, Eternal Family propose également une collection organisée de dessins animés et de films d’époque, notamment Nosferatu de 1922 et le long métrage d’animation de 1939, Gulliver’s Travels.

Selon le site Web de la famille éternelle, le projet est entièrement financé par les abonnés. Avec 60 pour cent des revenus alloués aux créateurs et le reste à «des coûts d’exploitation et des fonds pour créer et concéder sous licence des choses plus intéressantes».

Dans un article Instagram, le cofondateur d’Eternal Family, Cole Kush, qui a collaboré avec DeMarco sur de tels projets, a son «Here Comes The Cowboy» clip vidéo, a écrit: “Je veux partager un projet sur lequel je travaille depuis de nombreux mois avec un groupe d’artistes que j’aime …[It’s] une expérience d’adhésion vidéo gérée par des artistes et un endroit pour essayer de nouvelles idées, que ce soit pour «rire» ou pour «éducation» ou «inspiration» ». Il a ajouté: «L’objectif est de créer un revenu stable et un endroit pour essayer des idées qui peuvent être autoproduites et peut-être difficiles à présenter. Plus d’utilisateurs mensuels = plus de fonds pour créer plus d’émissions et ajouter des applications pour mobile et TV ».

DeMarco n’est pas étranger à la création de projets stimulants qui vont de l’hilarant au bizarre. Outre le lancement d’Eternal Family, le rockeur indépendant a sorti son quatrième album studio, Here Comes The Cowboy, en 2019.

Pour plus d’informations sur Eternal Family, visitez leur site officiel.