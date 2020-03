Mac DeMarco lance une série Web avec une bande-annonce bizarre: Regarder

Mac DeMarco, Jerry Paper, et plus encore, apparaissent dans une nouvelle bande-annonce bizarre pour le lancement d’Eternal Family, une «expérience d’adhésion gérée par des artistes et un endroit pour essayer de nouvelles idées». Mac apparaît devant une bobine de bande, son visage apparemment barbouillé de vaseline pour un segment intitulé “Advanced Studio Recording Techniques”. Regardez la bande-annonce complète ci-dessous.

La liste complète des cours et du contenu de la famille éternelle est disponible ici. Le premier didacticiel de Mac DeMarco s’appelle «Building an Echo Chamber», tandis que «Jerry Paper Teaches» comprend un didacticiel sur la musique funk. Un abonnement Eternal Family coûte 5 $ par mois, ou 50 $ par an, et offre un accès illimité et sans publicité au contenu.

Dans une récente publication sur Instagram, le réalisateur et ancien collaborateur de Mac DeMarco, Cole Kush, a noté que «60% du mensuel [Eternal Family] les revenus vont à nos créateurs et le reste aux opérations et aux fonds pour créer et licencier des choses plus intéressantes. » Il a ajouté: «L’objectif est de créer un revenu stable et un endroit pour essayer des idées qui peuvent être auto-produites et peut-être difficiles à présenter. Plus d’utilisateurs mensuels = plus de fonds pour créer plus d’émissions et ajouter des applications pour mobile et TV. “

Revisitez l’entrevue de Family Matters de Pitchfork «Mac DeMarco et sa maman parlent d’amour et d’audace».

