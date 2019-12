Mac DeMarco vous souhaite un joyeux Noël avec sa couverture de "Santa Claus Is Coming To Town"

S'il y a un musicien qui, en plus d'être extrêmement talentueux, s'amuse avec ce qu'il fait, c'est Mac DeMarco. Et au fond, ses présentations sont cela, un mélange entre des riffs pleins de sons lo-fi et de bonnes vibrations pures. Bien sûr, il ne pouvait pas manquer ces dates inaperçues, c'est pourquoi il a décidé de retirer son côté le plus Noël et de donner à ses fans quelque chose de spécial.

Il y a quelques heures le bon Mac a décidé qu'il était temps de donner à chacun une option musicale, c'est pourquoi il a pris la couverture d'un classique à cette date, "Santa Claus Is Coming To Town", et même si vous pensez que vous avez déjà vissé une vis ou que nous l'avons déjà perdue, nous devons vous dire que cela semble incroyablement cool.

Fidèle à la version originale que nous avons tous entendu jusqu'à épuisement dans les centres commerciaux, Mac DeMarco n'a utilisé que quelques synthétiseurs, une guitare acoustique et même des castagnettes pour assembler cette pochette et donc réglez la chaleur de tous vos fans et pas tant.

La chose la plus curieuse à propos de tout cela est que soi-disant – et selon la description de la chaîne du compositeur canadien sur YouTube, cette pochette a été enregistrée ce matin du 25 décembre dans son home studio Jizz Jazz, alors cette version de "Santa Claus Is Coming To Town" est fraîchement sortie du four, comme la dinde que vous emballez probablement en ce moment.

Cette couverture fait partie d'une longue tradition de Noël qui a Mac DeMarco pour obtenir ce type de rolas tandis que tout le monde ouvre les cadeaux que le Père Noël leur a apportés (ou dans son cas, le petit garçon Jésus), car les années précédentes le musicien a ravi nos oreilles avec de vrais bijoux adaptés à son style comme "Wonderful Christmastime" de Paul McCartney, "The Christmas Song" et "White Christmas".

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, avant d'entrer dans la morue, les romeritos et autres délices de ces vêpres, Regardez ci-dessous "Santa Claus Is Coming To Town" joué et chanté par Mac DeMarco: