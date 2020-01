Macclesfield à Hollywood avec John Mayall

John Mayall a entamé un nouveau chapitre de sa carrière légendaire dans les premières semaines de 1969, quand il est entré dans les charts britanniques avec son premier disque «solo» depuis qu’il a retiré le nom du groupe les Bluesbreakers. Enregistré à Londres par le grand guitariste et chanteur, l’album a été inspiré par une région à des milliers de kilomètres de son lieu de naissance à Macclesfield. Il s’intitulait Blues From Laurel Canyon, d’après le lieu californien qui allait devenir sa maison d’adoption.

Bien qu’il ne porte que le nom de Mayall sur la pochette, l’album comportait toujours certains des jeunes musiciens qu’il avait aidés à se faire connaître. Mick Taylor, bientôt parti pour les pierres qui roulent, a joué de la guitare sur le LP, et son prédécesseur Peter Green – maintenant une grande star avec Fleetwood Mac – a été présenté sur la piste “First Time Alone.” Le groupe de base a été complété par Steve Thompson à la basse et Colin Allen, plus tard de Stone The Crows, à la batterie et au tabla.

Mayall, qui a produit le set avec le premier producteur de Fleetwood Mac et son collègue champion de blues, Mike Vernon, a fourni le chant principal comme d’habitude. Il y avait une sensation incontournable d’un homme faisant un pèlerinage affectueux, car l’album a commencé avec le son d’un jet et Mayall chantant «dix heures dans un avion». Après un certain temps dans la ville, à savoir Los Angeles, sur «Walking On Coucher de soleil, “il se dirige vers les collines, pour ainsi dire, sur” Lauren Canyon Home. “Et il en serait ainsi, comme Mayall devait y vivre pendant les dix prochaines années.

Blues From Laurel Canyon a atteint le n ° 33 au Royaume-Uni et le n ° 68 aux États-Unis. C’est un récit de voyage fascinant qui capture un moment dans le temps, alors qu’il chante sur le célèbre club The Whisky, sur Chaleur en conserveBob ‘The Bear’ Hite sur ‘The Bear’, et environ Frank Zappa et sa fille Moon Unit sur “2401.” L’album original se terminait par “Fly Tomorrow”, mais Mayall serait de retour.

