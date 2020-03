Machine Gun Kelly et Travis Barker ont diffusé une méga couverture de “Misery Business” de Paramore

En ces temps d’isolement, trouver un moyen de distraire le neurone est également amusant, bien nécessaire. Les musiciens du monde ont trouvé dans cette situation mondiale provoquée par le coronavirus beaucoup d’inspiration et de créativité pour apporter leur art à tous leurs fans. Des exemples peuvent être trouvés dispersés sur tous les réseaux sociaux de nos artistes préférés, et l’un d’eux est Machine Gun Kelly (MGK). Ces derniers jours, il nous a donné du contenu quotidiennement, des solos comme «Smells Like Teen Spirit» de Nirvana à apparaître sur le programme YUNGBLUD. Mais il y a une chose que MGK, comme le reste d’entre nous, ne peut tout simplement pas laisser: le pop-punk doux et nostalgique des années 2000.

La semaine dernière, Machine Gun Kelly a frappé un bon riff sur “Misery Busines” de Paramore, mais maintenant il est rejoint par le batteur de Blink-182 Travis Barker, Omer Fedi et Steve “Baze” Basil pour faire la couverture complète de Hayley Williams classique. Cela s’est produit après qu’il a dit au monde via son compte Twitter quelques heures plus tôt qu’une couverture avec Travis allait arriver.

a fait une couverture avec @travisbarker que je déposerai demain.

une chanson devine?

😬🎸🥁

– colson (@machinegunkelly) 26 mars 2020

Eh bien, ce moment est venu et Machine Gun Kelly, Barker et leur équipe ont sorti un clip en direct d’eux jouant à la maison avec la mélodie emblématique de Paramore. La vidéo montre MGK jouant une élégante guitare rose. Tickets To My Downfall est le prochain album pop-punk de MGK produit par Barker lui-même.

Il y a quelques jours, Hayley Williams a critiqué “Misery Busines” en disant: “Je sais que c’est l’une des plus grandes chansons du groupe, mais elle ne devrait pas être utilisée pour promouvoir quoi que ce soit concernant l’autonomisation ou la solidarité des femmes”.. Il a ajouté “nous n’avons pas besoin de l’inclure dans les playlists en 2020”. Cependant, cela n’a pas empêché Machine Gun Kelly et Barker de ventiler la couverture de la chanson. Ici, nous quittons la couverture pour revenir ces bons moments: