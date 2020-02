Machine Head apporte la tournée du 25e anniversaire de Burn My Eyes dans la région de la baie de San Francisco: vidéo pro shot de tout le concert

Séquences vidéo filmées par des professionnels TÊTE DE LA MACHINELe concert du 21 février dans sa ville natale au Fox Theatre à Oakland, en Californie, peut être vu ci-dessous.

La jambe nord-américaine de TÊTE DE LA MACHINEtournée du 25e anniversaire du premier album du groupe, “Burn My Eyes”, a débuté à Phoenix le 16 janvier et se terminera ce soir (samedi 22 février) au House Of Blues d’Anaheim, en Californie. Chaque spectacle du trek se compose de deux parties: la première partie voit le chanteur Robb Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie présente “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.

Flynn a expliqué à HEAVY1 en France Kiełtyka et Alston‘ajout de TÊTE DE LA MACHINE: “Nous faisions des auditions depuis un moment, et VoggL’audition m’a juste foutu l’esprit – c’était tellement serré et putain de précision. Il a envoyé [a recording of] «Imperium» comme sa première chanson juste comme test. Nous avons toujours demandé à tous les mecs de faire un test sonore, juste pour s’assurer que les niveaux sont bons et tout ça. J’étais, comme, ‘Oh mon Dieu! Ce mec joue «Imperium» mieux que je peux en ce moment. [Laughs] C’était fou. Et nous avons fini par parler. Super-gentil gars. Mat, même chose. Nous l’avons emmené par avion, coincé avec lui, et il l’a tué. “

A la question de savoir comment tous les musiciens s’entendent et s’ils voyagent ensemble, Flynn Raconté HEAVY1: “Nous sommes tous dans le groupe ensemble – nous vivons tous ensemble. Le groupe est tous dans le bus – tous les six. Et c’est une super balade, mec. Tout le monde est très respectueux; tout le monde connaît son rôle et juste ce qu’il fait ici et en profiter. Tout le monde est ici en train de s’amuser. C’est tellement agréable d’avoir des gens qui sont dans un état d’esprit positif, parce que ce n’était pas comme ça dans le passé. Et maintenant c’est le cas, et c’est vraiment génial . “

Kontos la gauche TÊTE DE LA MACHINE avant la sortie du deuxième album du groupe, 1997 “Plus les choses changent”, et a été remplacé par Dave McClain.

Mader contribué à deux TÊTE DE LA MACHINE albums, les susmentionnés “Burn My Eyes” et “Plus les choses changent”, avant de quitter le groupe et d’être remplacé par Ahrue Luster et, plus tard, Phil Demmel.

Demmel et McClain sorti TÊTE DE LA MACHINE à l’automne 2018.



