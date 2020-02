Machine Head: Making Of New Song ‘Circle The Drain’ Part One (Vidéo)

Le premier d’une série de vidéos documentant la fabrication du nouveau nouveau TÊTE DE LA MACHINE chanson appelée “Encercler le drain” peut être vu ci-dessous.

UNE Youtube description du clip se lit comme suit: “En mars 2018 Robb [[Flynn, TÊTE DE LA MACHINE chanteur]a commencé à travailler sur une nouvelle chanson, au cours des 6 prochains mois, une série folle d’événements conduirait à ce qui allait devenir TÊTE DE LA MACHINEnouvelle piste ‘Encercler le drain’, mais pas avant des détours hystériques et des moments franchement tristes. “

Le mois dernier, Flynn confirmé à “MetalWorks de Robb” cette TÊTE DE LA MACHINE sortira un autre nouveau single indépendant en février. La piste suivra “Fais ou meurs”, sorti en octobre dernier et décrit par certains fans et médias comme un morceau “diss” destiné à TÊTE DE LA MACHINEles détracteurs, en particulier ceux qui ont critiqué le dernier album du groupe, celui de 2018 “Catharsis”.

Parler de TÊTE DE LA MACHINEprévoit de sortir de la nouvelle musique, Flynn a dit: “J’écris toujours. J’écris juste en quelque sorte. Je pense que le plan, à l’avenir, est que nous allons écrire puis enregistrer. Plutôt que de nous concentrer sur un album tous les trois ans, ce qui est en quelque sorte le modèle dans lequel nous nous sommes lancés – tous les trois ou quatre ans environ, nous enregistrons un record – pour avoir un flux constant de singles autonomes. Et puis certains de ces singles peuvent se retrouver sur le prochain record, avec probablement cinq ou six autres de nouvelles chansons, ou ils ne le peuvent pas – nous essayons toujours de le comprendre.

“J’adore la façon dont l’industrie de la musique a changé”, a-t-il poursuivi. “J’adore le pouvoir des trucs numériques et la facilité de les diffuser aux fans. Et je pense que nous allons continuer à faire ça, mec. J’aime l’idée de laisser tomber une nouvelle chanson tous les trois ou quatre mois, plutôt qu’un album tous les trois ou quatre ans. Nous allons donc continuer à le faire, et je suis excité à ce sujet. “

Selon Flynn, la réponse du ventilateur à “Fais ou meurs” était super.” Il a déclaré: “Il existe déjà plus d’un million de diffusions sur Spotify. Nous l’avons abandonné de nulle part – aucune annonce; rien. Juste, comme, “Voilà.” Et ce n’est pas putain d’être joué à la radio ou quoi que ce soit. C’était vraiment cool, mec. Et je suis ravi de pouvoir en faire plus. Et les fans semblent aussi être excités à ce sujet. “

L’automne dernier, TÊTE DE LA MACHINE a terminé la première étape européenne de sa tournée du 25e anniversaire pour les débuts classiques du groupe, “Burn My Eyes”. Chaque spectacle sur le trek se composait de deux parties: la première partie a vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.

Flynn dit qu’il a travaillé avec les deux Mader et Kontos sur de nouveaux TÊTE DE LA MACHINE la musique. “Logan et j’ai déjà collaboré sur une nouvelle chanson “, a-t-il révélé.” Je pense que c’est une autre chose qui tue. Plutôt que la pression d’un record, pour pouvoir faire ces choses autonomes et voir comment ça se passe.

“Je ne sais pas où ça va aller,” continua-t-il. “Personne ne peut regarder dans la boule de cristal. Je veux juste continuer à écrire de la musique et à laisser tomber la musique. La musique a été une force si puissante dans ma vie. Et si ces gars-là veulent écrire de la musique, faisons-le. Voyons ce qui en sort et voyons où ça va. Et se perdre – se perdre dans la musique. “

Interrogé sur la direction musicale du nouveau TÊTE DE LA MACHINE Matériel, Flynn a dit: “ça va être TÊTE DE LA MACHINE. Ça va toujours avoir cette lourdeur, ça va toujours avoir cette ambiance. Ça va aller partout. Certaines chansons pourraient être comme ‘Obscurité en’; certaines chansons pourraient être comme de la baise «Esthétique de la haine». C’est partout entre les deux. “

La jambe nord-américaine du “Burn My Eyes” La tournée du 25e anniversaire a débuté à Phoenix le 16 janvier et se poursuivra à Toronto, Chicago et Denver, se terminant au légendaire Fox Theatre à Oakland, en Californie, le 21 février et au House Of Blues à Anaheim, en Californie, le 22 février.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).