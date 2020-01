Machine Head rejoint par l’ancien chanteur d’Exodus Rob Dukes pour une performance “ Une leçon de violence ” à Phoenix (vidéo)

Ancien EXODE chanteur Rob Dukes rejoint TÊTE DE LA MACHINE sur scène hier soir (jeudi 16 janvier) à Van Buren à Phoenix, Arizona pour jouer le EXODE classique “Une leçon de violence”. Vous trouverez ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans de son apparition.

Dans une interview de janvier 2019 avec Psychology Today, Ducs a parlé de son licenciement de 2014 EXODE et le retour de son prédécesseur, Steve “Zetro” Souza. Rob, qui a fait face EXODE pendant neuf ans, a estimé que le déménagement était une décision commerciale qui a permis au groupe de jouer des spectacles pour plus d’argent avec une programmation “classique”.

“Je pense que vers la fin, c’est devenu une affaire”, Ducs m’a dit. “Et l’aspect commercial a nui à l’amitié … Je l’ai pris personnellement. Je n’ai pas vraiment foutu l’aspect commercial … Je me fiche de l’argent. Je voulais juste jouer. J’ai manqué la camaraderie. J’ai raté les nuits dans le bus qui conduisait d’Espagne en Italie. Et moi et Lee [[Altus, guitare]et certains des garçons qui traînent tard et des conneries et qui parlent et écoutent SABBAT NOIR et de se demander qui était les meilleurs joueurs de hockey. “

Ducs rejoint EXODE en janvier 2005 et est apparu sur quatre des albums studio du groupe – “Machine à tuer à tête de pelle” (2005), “L’exposition Atrocity … Pièce A” (2007), “Qu’il y ait du sang” (2008, un réenregistrement de EXODE«LP 1985 classique, “Lié par le sang”) et “Pièce B: La condition humaine” (2010).

Trois ans après son licenciement EXODE, Ducs joué avec le groupe lors de son concert de juillet 2017 à San Francisco, Californie. Il a chanté plusieurs chansons avec le groupe le deuxième EXODEde deux nuits à The Chapel dans ce qui a marqué les premiers spectacles du club en tête d’affiche du Bay Area depuis la fin de 2013.

Ducs réside actuellement en Arizona, où il aurait travaillé comme mécanicien spécialisé dans la restauration automobile.



